Deschamps hanya khawatir akan satu hal menjelang laga melawan Uruguay

Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, mengeluarkan peringatan terkait tantangan cuaca yang akan dihadapi timnya saat menghadapi Paraguay hari ini, Sabtu, di babak 16 besar Piala Dunia, di mana suhu diperkirakan mencapai 38 derajat Celcius dengan kelembapan tinggi.

Dalam pernyataan kepada media, Deschamps menyebutkan bahwa suhu akan mencapai puncaknya satu atau dua jam sebelum pertandingan dimulai di Philadelphia. Ia mengenang pengalamannya bersama asistennya, Guy Stéphane, di final dan semifinal Piala Dunia Antarklub, sambil mengatakan, “Kami memperhatikan kenaikan suhu, dan kami mendiskusikannya; hal itu memiliki dampak yang jelas.”

Pelatih asal Prancis itu menjelaskan bahwa suhu yang tinggi akan memengaruhi performa para pemain, seraya menambahkan: “Kami menghabiskan banyak energi dan berkeringat lebih banyak, kehilangan lebih banyak cairan, dan mungkin kehilangan sebagian konsentrasi kami di lapangan.”

Namun, ia menambahkan dengan percaya diri: “Kedua tim akan menghadapi kondisi yang sama, dan kami sudah sangat siap untuk pertandingan ini; kami tidak merasakan tekanan apa pun, kami memiliki banyak potensi.”

Deschamps mengenang pertemuan resmi terakhir kedua tim di babak perdelapan final Piala Dunia 1998, di mana Prancis berhasil meraih gelar juara, sambil berkata: “Itu adalah masa yang luar biasa bagi Prancis; pertandingan itu sangat sulit; ini adalah bagian dari sejarah sepak bola dan Piala Dunia.”

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Prancis adalah favorit, namun ia memperingatkan agar tidak meremehkan lawan, sambil berkata: “Saya tidak berpikir prediksi ini akan membantu kami menang; kami perlu menampilkan performa yang sempurna dari awal hingga akhir.”