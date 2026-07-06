Desakan agar Gianni Infantino mundur semakin kencang: begini cara FIFA dapat memberhentikannya

Akibat kontroversi besar seputar “penangguhan” sanksi terhadap penyerang AS Folarin Balogun, desakan agar ketua FIFA Gianni Infantino mundur kini semakin kuat dari sebelumnya. Tidak hanya para penggemar sepak bola, tetapi juga UEFA dan bahkan mantan presiden FIFA Sepp Blatter telah menyuarakan kritik tajam terhadap keadaan saat ini. Namun, seberapa realistiskah skenario tersebut?

Meskipun kritik terhadap Infantino semakin gencar dalam beberapa tahun terakhir, pada praktiknya sangat sulit untuk benar-benar menggulingkan presiden FIFA tersebut dari jabatannya. Pria asal Swiss ini terpilih pada tahun 2016 dan saat ini sedang menjalani masa jabatan ketiganya, yang akan berakhir pada tahun 2027.

Secara formal, kekuasaan berada di tangan Kongres FIFA, di mana semua asosiasi sepak bola nasional yang tergabung memiliki hak suara. Hanya melalui kongres semacam itulah seorang presiden dapat digulingkan, asalkan mayoritas menentangnya. Badan tersebut biasanya hanya berkumpul sekali setahun, meskipun dalam kasus-kasus luar biasa dapat diadakan rapat tambahan.

Secara teori, proses ini tampak jelas, namun pada kenyataannya jauh lebih kompleks. Untuk pergantian kepemimpinan dini, tidak hanya diperlukan pemungutan suara, tetapi juga harus dimobilisasi dukungan yang cukup agar hal tersebut dapat dimasukkan ke dalam agenda.

Terutama peran UEFA dianggap sangat krusial dalam hal ini. Federasi Sepak Bola Eropa ini mewakili banyak negara dan kompetisi berpengaruh, tetapi tidak memiliki cukup suara untuk memaksa pergantian kepemimpinan secara mandiri. Untuk itu, diperlukan dukungan dari benua lain, seperti Afrika, Asia, dan Amerika Selatan.

Menurut para kritikus, di situlah letak hambatan terbesar. Banyak asosiasi sepak bola nasional bergantung secara finansial pada FIFA, yang mendistribusikan dana dalam jumlah besar melalui subsidi dan program pengembangan. Ketergantungan tersebut membuat loyalitas terhadap presiden yang sedang menjabat umumnya tetap tinggi.

Sebuah ‘koalisi’ melawan Infantino, jika terbentuk, harus didasarkan tidak hanya pada aspek olahraga, tetapi terutama pada aspek politik. Hanya ketika beberapa benua bersatu dan bersama-sama memberikan tekanan, barulah ada peluang realistis untuk terjadinya perubahan di puncak kepemimpinan FIFA.

Namun, untuk saat ini, skenario tersebut tampaknya masih jauh dari kenyataan. Meskipun kritik semakin meningkat dan kontroversi baru-baru ini seputar Balogun, serta kemungkinan peran negatif Presiden Donald Trump dalam hal ini, Infantino masih memiliki dukungan yang cukup di dunia sepak bola global untuk menyelesaikan masa jabatannya hingga 2027 tanpa hambatan.