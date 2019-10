Diperebutkan empat kasta teratas sepakbola Inggris, Piala Liga menjadi salah satu gelar prestisius di Negeri Ratu Elizabeth. Pemenang trofi ini bahkan berhak mendapatkan tiket ke Liga Europa untuk musim berikutnya. Jangan lewatkan kesempatan jadi yang pertama menyaksikan dan berfoto dengan trofi Piala Liga bersama Rexona Men dan Manchester City pada 17 Oktober 2019. Daftar dengan klik di sini https://brand-id.shortlyst.com/rexona/16601 @rexona_id #AmbilLangkahTepat #RexonaXManCity

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Oct 10, 2019 at 6:26pm PDT