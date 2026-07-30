Warna utama jersey itu adalah ungu terang mencolok. Di bagian tengah terpampang logo merah-putih milik sponsor jersey, Vodafone, sementara kerahnya hadir dalam warna kuning neon. Di bagian lengan juga terdapat aksen kuning neon yang dipadukan dengan warna hitam. Warna untuk nomor punggung dan nama pemain juga kuning neon.

BVB saat ini sedang menjalani tur Asia dan para bintang Dortmund secara resmi memperkenalkan jersey alternatif baru itu di metropolis Jepang, Tokyo. Dalam postingan terkait peluncuran tersebut, komentar para penggemar sebagian besar bernada sangat negatif. Warna mencolok dan desainnya sama sekali tidak disukai banyak pendukung.

BVB memulai musim baru pada 22 Agustus

Jersey kandang Dortmund untuk musim 2026/27 sendiri tampil klasik, dengan warna kuning yang dominan dipadukan dengan aksen hitam. Sementara itu, jersey tandang baru mereka masih belum dirilis secara resmi, tetapi kabarnya akan berwarna hitam.

Musim yang akan datang dimulai bagi BVB pada 22 Agustus dengan laga kandang melawan Bayern Munich di DFL-Supercup. Sepekan kemudian, runner-up itu juga bermain di kandang pada pekan pembuka Bundesliga dan menghadapi Hamburger SV, sebelum laga tandang pertama musim baru berlangsung pada 1 September. Saat itu, Dortmund akan bertandang ke markas klub Oberliga, HEBC Hamburg, pada putaran pertama DFB-Pokal.