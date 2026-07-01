Desabre: Kami gagal mewujudkan impian di hadapan salah satu pemain terbaik dunia

Mimpi Kongo berakhir dengan pahit pada malam di mana peluang lolos terasa lebih dekat dari sebelumnya, saat Harry Kane memadamkan harapan Afrika di Piala Dunia 2026, sekaligus memastikan tiket Inggris ke babak 16 besar.

Di saat yang sama, Sebastian Desabre, pelatih Republik Demokratik Kongo, dengan bangga menenangkan kekecewaan para pemainnya: “Kami menampilkan permainan yang bagus… tetapi salah satu pemain terbaik dunia mencetak dua gol ke gawang kami.”

Pelatih asal Prancis itu tidak menyembunyikan rasa pahitnya harus tersingkir saat berbicara kepada saluran beIN Sports setelah kekalahan 2-1 dari Inggris, namun ia tetap bersikeras memuji para pemainnya.

Desabre mengatakan: “Kami merasa kecewa karena kami yakin bisa menang; kami telah menampilkan permainan yang bagus. Pada akhirnya, kami membuang dua peluang, dan salah satu pemain terbaik di dunia mencetak dua gol ke gawang kami; sungguh disayangkan.”

Meskipun tersingkir, Desabre menekankan bahwa tim nasional Kongo meninggalkan turnamen dengan kepala tegak setelah meninggalkan kesan yang baik, dan menambahkan: “Para pemain harus diberi selamat atas penampilan mereka. Mereka telah memperoleh pengalaman dengan bermain melawan tim-tim sekelas ini; begitulah cara membangun sepak bola Kongo.”

Pelatih tersebut mengakui bahwa faktor pengalaman menjadi penentu pada menit-menit akhir pertandingan: “Kami sedikit kurang berpengalaman di akhir pertandingan, dan itulah sifat sepak bola. Kami belajar dan terus berkembang, serta melanjutkan perjalanan kami dengan mantap.”

Desabre tidak melewatkan kesempatan untuk kembali menyinggung Kane, sambil menegaskan: “Salah satu pemain terbaik di dunia telah mencetak dua gol ke gawang kami, sungguh disayangkan.”

Pelatih Kongo itu menutup pernyataannya dengan pesan kebanggaan kepada rakyatnya: “Kami berjuang dengan semangat rakyat Kongo. Kami menampilkan permainan sepak bola yang bagus melawan salah satu tim terbaik di dunia dan menunjukkan semangat juang; inilah yang akan diingat orang-orang tentang Kongo.”

Kongo pun tersingkir dari Piala Dunia, namun mereka meraih penghormatan dunia setelah mampu bersaing ketat dengan Inggris hingga menit terakhir, dalam pertandingan di mana Harry Kane menentukan akhir, sementara Desabre dan para pemainnya menandai awal baru bagi sepak bola Kongo.