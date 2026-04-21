Derksen: "Tindakan para pemain Maroko itu merupakan penghinaan terhadap rakyat Belanda"

Johan Derksen tetap pada pendiriannya bahwa pemain berlatar belakang Maroko yang lahir di Belanda harus membela tim nasional Belanda. Analis asal Grolloo ini menyampaikan hal tersebut kepada Starting XI Official menjelang final piala di De Kuip.

Derksen menjelaskan mengapa ia memandang hal ini demikian. ''Karena orang-orang yang lahir di sini, dan yang telah menikmati fasilitas sosial di Belanda. Yang telah menempuh pendidikan di sini. Mereka juga harus memberikan kontribusi.''

"Mereka meninggalkan Turki atau Maroko karena hidup di sini lebih baik. Dan itu hak mereka. Tapi kemudian Anda juga harus memberikan sesuatu kembali kepada masyarakat ini. Dan bukan karena kakek sangat ingin, sangat ingin bermain untuk Maroko atau Turki," tambah De Snor dalam analisanya.

Derksen melanjutkan: ''Saya menganggapnya sebagai penghinaan terhadap rakyat Belanda.'' Wartawan Starting XIOfficial mencatat bahwa para penggemar timnas Belanda seringkali kurang fanatik dibandingkan pendukung Maroko atau Turki, dan karena itu para pemain cenderung memilih negara-negara tersebut.

"Itu juga sifat dari rakyatnya. Orang Turki itu lebih flamboyan, lho. Saya sudah merasa cukup parah bahwa kita berteriak 'olé olé'," kata Derksen dengan nada bercanda merujuk pada pendukung Oranje.

Derksen kemudian ditanya pemain Maroko mana yang berpotensi masuk timnas Belanda. Hakim Ziyech tampaknya cukup layak dipanggil, namun akhirnya memilih timnas Maroko.

''Tidak banyak yang seperti itu. Dan Belanda kadang-kadang juga menanganinya dengan sedikit arogan. Ziyech juga. Dia sebenarnya bersedia bermain untuk Belanda. Tapi pelatih nasional harus sedikit merayunya dan memberinya kesempatan. Dan jika dia kecewa karena tidak dipilih, dia akan pergi ke Maroko,'' keluh Derksen.