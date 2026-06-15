Derksen sempat khawatir skenario Ajax akan terulang di Feyenoord, dan kini ia bisa bernapas lega

Johan Derksen dan René van der Gijp menilai keputusan Feyenoord untuk kembali bekerja sama dengan Giovanni van Bronckhorst sangat bijaksana. Pelatih yang membawa klub asal Rotterdam itu meraih gelar juara pada 2017 ini dianggap sebagai figur yang ideal, demikian penilaian mereka. Selain itu, Sipke Hulshoff adalah pelatih lapangan yang memiliki pengalaman taktis yang mumpuni.

''Saya sempat khawatir kita akan mengalami hal yang sama seperti dengan Jordi Cruijff, bahwa direktur teknis itu jelas-jelas akan mendatangkan pelatih asal Belgia. Tapi direktur itu benar-benar yang memegang kendali di sana,'' kata Derksen dalam acara Vandaag Inside Oranje, menunjukkan kepuasannya terhadap kinerja direktur Feyenoord, Dévy Rigaux.

“Saya pikir ini pilihan yang sangat tepat,” lanjut Derksen dalam analisanya mengenai duet pelatih baru Feyenoord. “Van Bronckhorst dan Hulshoff sudah pernah bekerja sama di Liverpool. Dan mengenai Hulshoff, yang terdengar hanyalah bahwa dia bekerja dengan sangat baik.”

Menurut pandangan Derksen, Van Bronckhorst telah berkembang pesat sebagai pelatih selama bertahun-tahun. “Van Bronckhorst juga pernah dibimbing oleh Dick Advocaat. Namun, dia telah mengumpulkan banyak pengalaman setelah itu. Setidaknya, menurut saya ini pilihan yang jauh lebih baik daripada Van Persie.”

Van der Gijp menggambarkan Van Bronckhorst sebagai 'ikon ideal' bagi Feyenoord. ''Dan Sipke yang menangani semua sesi latihan dan pembahasan taktik. Saya juga pernah mendengar bahwa hal-hal itu tidak terlalu baik saat bersama Van Bronckhorst. Tapi dia memang orang yang bisa mewakili Feyenoord dengan sangat baik. Sebagai duet, menurut saya itu akan berjalan lancar.''

Henk de Jong mengenal Hulshoff dari masa mereka bersama di SC Cambuur dan hanya memuji pelatih asal Friesland itu. ''Dia benar-benar pelatih lapangan yang hebat. Sipke sudah datang menemui saya di Drachtster Boys saat berusia tujuh belas tahun dan dia telah mengembangkan dirinya sepenuhnya melalui para pelatih.''

De Jong, yang kembali ke Vriendenloterij Eredivisie sebagai asisten pelatih Cambuur, melanjutkan: ''Sipke benar-benar berada di level yang sangat tinggi dalam hal latihan dan pembahasan taktik. Dan mungkin dia justru menyukai bekerja di balik layar sesuai keahliannya.''