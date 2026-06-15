Derksen secara resmi mengesampingkan pemain senior Oranje: 'Itu sudah masa kejayaan yang berlalu'

Sehari setelah pertandingan Belanda vs Jepang (2-2), Johan Derksen memberikan penilaian tajam terhadap Memphis Depay yang masuk sebagai pemain pengganti. "Si Jenggot" menilai striker cadangan tersebut saat ini hampir tidak memberikan kontribusi apa pun bagi timnas Belanda, yang akibatnya kehilangan poin berharga di Piala Dunia.

Derksen juga tidak terkesan dengan penampilan pemain inti Donyell Malen. ''Di timnas Belanda, dia tidak menonjol. Dan Memphis sepenuhnya mengandalkan kejayaan masa lalunya,'' demikian yang terdengar di Vandaag Inside.

''Kapan terakhir kali kita melihat Memphis tampil gemilang? Itu sudah sangat lama sekali. Dia memang mencetak banyak gol untuk timnas Belanda, tapi menurut saya dia adalah penyerang yang agak kaku dan lamban saat ini. Dengan daya lari yang minim,'' Derksen sama sekali tidak terkesan dengan penyerang Oranje dan Corinthians ini.

René van der Gijp menimpali dengan pengamatan tentang para pemain top Belanda. “Kamu harus menentukan di turnamen. Itu yang diingat. Bahwa kamu mencetak dua gol melawan Estonia, itu tidak akan diingat. Tapi Memphis memang tidak pernah begitu bagus di turnamen.”

Pelatih timnas Ronald Koeman memasukkan Memphis ke lapangan setelah jeda melawan Jepang, menggantikan Malen pada menit ke-70. Oranje saat itu memimpin 2-1, tapi keunggulan itu tak bisa dipertahankan hingga akhir di Dallas.

Di antara lain, Derksen dan Valentijn Driessen dalam ulasan pasca-pertandingan mereka mengkritik pergantian pemain dan taktik Koeman. Derksen lebih suka melihat Wout Weghorst dimainkan di fase akhir, untuk bertindak sebagai penyerang dan titik tumpu.