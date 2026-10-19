Johan Derksen menyaksikan FC Groningen dengan tercengang pada Minggu, saat mereka dibantai Ajax 2-5 di kandang. Menurut De Snor, satu pemain tuan rumah tampil sangat buruk, seperti diungkapkannya dalam Vandaag Inside.

"Pagi ini saya membaca koran. Semuanya sangat antusias dengan Ajax. Tapi Groningen sangat membantu mereka. Mereka bermain luar biasa buruk, seperti para pemain yang lembek," kata Derksen, yang terkejut dengan permainan tim asuhan Dick Lukkien.

"Di lini belakang ada seorang bek tengah berambut pirang. Mereka menganggapnya talenta besar, padahal dia sama sekali tidak bisa bermain," ujar Derksen, yang mengkritik tajam Thijmen Blokzijl. "Dia cukup bagus saat menguasai bola. Ketika dia maju membawa bola, penampilannya masih terlihat lumayan."

"Tapi dia tidak bisa bertahan, selalu terlambat, dan tidak menjaga pemain lawan. Saya tidak mengerti mengapa mereka melihatnya sebagai talenta," kata analis asal Grolloo itu, yang sama sekali belum yakin dengan kualitas bek Groningen tersebut.

Blokzijl sendiri cukup kritis setelah pertandingan saat berbicara kepada ESPN. "Kami kebobolan dua gol dari sepak pojok dan gagal dalam momen-momen transisi. Permainan kami memang tidak cukup bagus," ujar bek tengah yang mengkritik penampilannya sendiri itu.

Valentijn Driessen ikut menimpali. "Kita juga harus berhenti mengatakan bahwa kiper itu bagus. Sekarang kita sudah melihatnya, Vaessen itu. Dia gila, terlalu pendek, dan tidak bisa menghentikan bola," kata pengamat Eredivisie itu, yang sama sekali tidak terkesan dengan Etienne Vaessen.

Vaessen menepis penalti Davy Klaassen pada babak pertama. Namun, penyelamatan itu tidak cukup untuk mencegah kekalahan telak Groningen dari Ajax. Trots van het Noorden untuk sementara menempati posisi ketujuh di Vriendenloterij Eredivisie.