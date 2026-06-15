Vozinha meneteskan air mata segera setelah pertandingan yang mengejutkan antara Cape Verde melawan Spanyol, favorit Piala Dunia (0-0). Kiper berusia 40 tahun itu memainkan peran kunci bagi tim debutan Piala Dunia tersebut dengan beberapa penyelamatan gemilang, sehingga ia tampak emosional setelah peluit akhir dibunyikan di Atlanta.

Kiper berpengalaman dari Cape Verde ini menggagalkan upaya mencetak gol dari antara lain Ferran Torres dan Aymeric Laporte pada babak pertama. Bahkan setelah jeda, kiper berpengalaman ini tetap menjaga gawangnya tetap bersih.

Kekecewaan dan frustrasi di pihak Spanyol, serta kegembiraan dan emosi di pihak Cape Verde. Vozinha tak bisa menahan air matanya saat dipeluk oleh salah satu anggota staf teknis tim kejutan tersebut di lapangan.

Vozinha telah terikat kontrak dengan Grupo Desportivo de Chaves, klub divisi ketiga Portugal, sejak 2024. Sebelumnya dalam kariernya, kiper asal Cape Verde ini pernah bermain untuk Zimbru Chisinau, Gil Vicente, AEL Limassol, dan AS Trencin.

''Dia benar-benar bermain luar biasa. Saya menontonnya dengan kagum,'' kata Johan Derksen dalam acara Vandaag Inside memuji Vozinha. ''Lalu saya berpikir: bagaimana mungkin seseorang seperti itu bermain di divisi kedua di Portugal?''

Presenter Wilfred Genee mencatat bahwa Vozinha mungkin saja 'menjaga gawang dalam pertandingan terbaik dalam hidupnya'. ''Padahal biasanya dia kiper yang payah,'' tambah René van der Gijp sambil bercanda.

"Saya merasa ini sangat memprihatinkan. Kami membawa tiga kiper bersama Oranje, dan tidak satu pun di antaranya adalah kiper internasional sejati," Derksen langsung membandingkannya dengan kiper-kiper timnas Belanda.

Derksen menaruh harapannya pada pilihan ketiga, Robin Roefs. ''Dia akan menjadi bagus. Dia juga akan menjadi yang terbaik, menurut saya,'' kata analis tersebut yang melihat potensi yang cukup pada kiper cadangan Belanda. ''Tapi si kacang panjang ini (Bart Verbruggen, red.) tidak meyakinkan, dan saya sama sekali tidak menyukai Flekken.''