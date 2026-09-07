Johan Derksen menilai Feyenoord seharusnya membiarkan Anis Hadj Moussa pergi ke Al-Ittihad. Kesepakatan untuk pemain sayap itu batal karena klub dari Liga Pro Saudi tersebut tidak ingin memberikan jaminan bank. Akibatnya, Feyenoord kehilangan potensi pemasukan hingga 42,5 juta euro.

"Saya rasa Anda tidak bisa menahan pemain seperti itu," ujar Derksen pada Senin dalam podcast Groeten uit Grolloo. "Dia mendapat tawaran sekali seumur hidup untuk menghasilkan 50 juta dalam lima musim di sana. Itu mustahil didapat di sini."

"Dan Anda menciptakan pemain yang tidak puas dan frustrasi di skuad Anda sendiri, yang terus berpikir: mengapa mereka menahan saya? Mereka tidak menahannya karena dia pemain luar biasa, dia hanya pemain sayap kanan yang lumayan. Tapi demi mengarahkan opini publik agar menguntungkan," kata Derksen, yang memandang dari kejauhan kegagalan transfer Hadj Moussa.

Derksen melanjutkan: "Tapi kalau direktur seperti itu mendapat tawaran dari Arab Saudi, satu jam kemudian dia sudah berada di pesawat. Tapi pemain seperti itu justru mereka tahan. Dan menurut saya, peningkatan posisi bagi seorang pekerja tidak bisa dihalangi."

Rekan sesama podcaster, Henk Kuipers, juga menilai Feyenoord seharusnya menjual Hadj Moussa. "Uang itu akan saya simpan sampai pembelian pada musim dingin. Terlepas Anda bisa atau tidak bermain tanpa pemain itu. Pada musim dingin akan ada putaran pembelian baru. Setidaknya saat itu Anda punya uang."

"Feyenoord sekarang berdalih bahwa mereka menginginkan jaminan bank," lanjut Derksen lagi. "Dan di Arab Saudi, saya kira mereka tidak mengenal istilah itu. Mereka berpikir: kami selalu membayar tagihan kami. Dan saya paham Feyenoord menginginkan jaminan bank itu, karena itu memang lazim dalam transfer."

"Tapi dengan cara penyelesaian seperti ini, hal itu akan terus membara dalam diri pemain itu," demikian Derksen menutup analisisnya tentang penyerang yang banyak dibicarakan tersebut, yang untuk sementara masih akan mengenakan seragam Feyenoord.