Derksen: "Omong kosong kedaerahan. Reiziger tidak sengaja melakukannya"

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Johan Derksen membahas pertanyaan terkini tentang Belanda U-21 dalam Groeten uit Grolloo pada Senin. Pelatih Michael Reiziger saat ini tidak memberi tempat kepada sejumlah pemain, keputusan yang mengundang keheranan.

Seorang pendengar setia tidak mengerti mengapa Reiziger melewatkan Ruud Nijstad dan Mats Rots untuk Belanda U-21. Menurutnya, pelatih itu justru memakai pemain seperti Thijmen Blokzijl dan sejumlah pemain Ajax.

Selain itu, ia sangat heran karena Reiziger sempat disebut-sebut sebagai pengganti Ronald Koeman. Setelah Piala Dunia, KNVB pada akhirnya menjalin kerja sama dengan Xavi.

"Saya setuju soal itu. Saya juga tidak memahaminya. Namun, Reiziger sedikit banyak mencalonkan dirinya sendiri," kata Derksen mengawali analisisnya tentang pelatih Belanda U-21 itu.

Iklan Iklan

"Selebihnya, menurut saya ini agak seperti omong kosong kedaerahan," lanjut De Snor. "Pria itu pasti berasal dari Twente. Dua pemain yang dia sebut adalah talenta besar. Mereka memang bisa saja bermain untuk Belanda U-21."

Topik Terkait

"Namun, jangan langsung beranggapan bahwa ketika pelatih memilih skuad lain, dia melakukannya karena tidak menyukai orang-orang dari Twente dan wilayah timur negara ini," ujar Derksen kepada pendengar yang keheranan itu.

Derksen melanjutkan: "Selalu ada beberapa klub dengan pembinaan usia muda yang bagus dan menghasilkan banyak talenta. AZ terdepan dalam hal itu. Ajax juga akan selalu punya beberapa pemain di sana."

Iklan

"Namun, saya bisa memahami mengapa pria ini membela pemain-pemain yang mencuat di FC Twente. Tapi itu tidak berarti pelatih sengaja melakukannya. Saya sama sekali tidak percaya itu," kata Derksen.

Belanda U-21 menang 0-3 atas Denmark dalam babak play-off pada Jumat dan meraih hasil yang sangat bagus dalam perburuan tiket ke Piala Eropa. Mereka bisa menuntaskan tugas itu pada Selasa dalam laga kandang.