Johan Derksen melontarkan kritik tajam kepada Dennis te Kloese dan Robin van Persie setelah perpisahan yang mencolok dari direktur Feyenoord di De Kuip. Analis Vandaag Inside itu menyebutnya sebagai “pertunjukan amatir” dan bahkan menggambarkan penghormatan setelah pertandingan melawan AZ (kemenangan 2-1) sebagai “terlalu memalukan untuk diungkapkan”.

Menurut Derksen, Te Kloese dan Van Persie benar-benar meleset setelah pertandingan berakhir. Mantan pesepakbola ini merasa tidak dapat dimengerti bahwa Van Persie secara berlebihan memuji direktur yang akan pergi, padahal menurutnya musim ini justru berjalan sangat mengecewakan.

“Yang paling parah menurut saya adalah keributan memalukan itu, pertunjukan amatir itu,” kata Derksen

“Lihat, Te Kloese merekrut pelatih yang salah, karena dia merekrut pelatih tanpa pengalaman dan tanpa riwayat kerja,” lanjut analis tersebut. “Itu berantakan, lalu Advocaat harus turun tangan dan dengan susah payah mereka finis di posisi kedua.”

Momen ketika Van Persie membawa Te Kloese melintasi lapangan menuju penonton pun tak mendapat simpati dari Derksen. “Te Kloese membenci para pendukung itu, karena dia mengundurkan diri karena diancam. Padahal dia harus tahu bahwa semua orang dalam posisi itu diancam, karena sepertinya itu memang bagian dari pekerjaan.”

“Saya merasa sangat malu melihatnya. Dua orang dewasa yang sama-sama gagal malah mengklaim pujian karena mereka finis di posisi kedua,”