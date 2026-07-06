Derksen merasa jijik dengan sebutan khusus untuk kerusuhan tersebut: 'Ini benar-benar masalah orang Maroko'

Kerusuhan yang terjadi setelah pertandingan Maroko di Piala Dunia menjadi duri dalam daging bagi Johan Derksen. Tamu tetap acara Vandaag Inside ini juga tidak memahami pernyataan yang menyebut hal itu sebagai masalah sosial.

''Saya sangat lelah dengan fakta bahwa ketika pemuda Maroko bertingkah buruk, hal itu dianggap sebagai masalah sosial. Jika negara lain tersingkir, tidak ada masalah. Tapi jika Maroko menang atau kalah, keributan pun meletus,'' keluh Derksen dalam siaran hari Senin.

Derksen juga mengkritik polisi di Amsterdam. “Mereka berfoto, berdiri sambil memegang bendera, sementara tidak ada tindakan yang diambil. Kota ini dihancurkan, dan mereka hanya berdiri di sana sambil tertawa. Saya rasa warga Amsterdam sama sekali tidak memahami hal ini.”

“Orang-orang Maroko terlalu mudah mengatakan bahwa ini bukan masalah orang Maroko, melainkan masalah sosial. Namun kini telah terbukti, melalui apa yang terjadi di negara-negara lain, bahwa ini bukan masalah sosial. Ini benar-benar masalah orang Maroko,” kata Derksen setelah menyaksikan kerusuhan di berbagai tempat di Belanda.

Valentijn Driessen merasa kesal terhadap Perdana Menteri Rob Jetten. Politisi tersebut berbicara tentang ‘persaudaraan’ setelah kemenangan Maroko atas Belanda di babak 16 besar, sesuatu yang cukup mengganggu sang jurnalis. “Setelah pertandingan Belanda–Maroko, masih dibicarakan soal persaudaraan. Namun, ketika kota-kota kemudian dihancurkan, Anda jarang mendengar komentar apa pun.”

Derksen menutup pembicaraannya dengan mengatakan bahwa ini bukanlah masalah sosial, seperti yang diklaim oleh, antara lain, Ibrahim Afellay. “Kita harus berhenti menyebut ini sebagai masalah sosial. Di negara lain, hal seperti ini tidak terjadi dalam skala sebesar ini. Itulah yang ditunjukkan oleh Piala Dunia.”