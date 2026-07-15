Derksen merasa jijik dengan rencana Ketua FIFA Infantino menjelang final Piala Dunia

Johan Derksen sangat keberatan dengan rencana FIFA terkait final Piala Dunia pada hari Minggu. Karena adanya Pertunjukan Paruh Waktu yang menampilkan, antara lain, Madonna dan Justin Bieber, waktu istirahat paruh waktu akan berlangsung selama setengah jam, bukan seperempat jam seperti biasanya.

International Football Association Board (IFAB) menetapkan bahwa jeda pertandingan tidak boleh melebihi 15 menit. Tahun lalu, ada Pertunjukan Paruh Waktu selama final Piala Dunia Antarklub antara Chelsea dan Paris Saint-Germain yang berlangsung selama total 24 menit.

“Saya sangat kesal dengan hal itu. Peraturan resmi FIFA menyatakan bahwa waktu istirahat maksimal hanya boleh berlangsung lima belas menit,” tegas Derksen pada Rabu di acara Vandaag Inside.

“Dan Pak Infantino sama sekali tidak peduli,” kata Derksen sambil mengkritik keras ketua FIFA tersebut. “Dia malah memperpanjangnya menjadi setengah jam. Dia mengubahnya menjadi pertunjukan sirkus yang sama sekali tidak sesuai dengan sepak bola. Mungkin dia menyukainya, dan pasti ada yang diuntungkan dari situ dengan cara tertentu.”

“Tapi penggemar sepak bola biasa tidak tertarik dengan penyanyi-penyanyi trendi. Mereka hanya ingin babak kedua,” tambah analis asal Grolloo yang merasa geram itu.

Pembawa acara Wilfred Genee menyinggung bahwa para pemain sepak bola juga tidak menantikannya. “Tidak. Mereka harus melakukan pemanasan lagi,” Derksen langsung menyambung.

“Kamu tahu kalau pergi ke Amerika, kamu akan menghadapi hal itu,” keluh René van der Gijp kemudian. “Pertunjukan paruh waktu sedang booming di sana. Mereka sangat menyukainya.”