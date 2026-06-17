Derksen merasa jijik dengan pemujaan terhadap Messi dan mengkritik habis-habisan sang komentator

Johan Derksen merasa sangat terganggu oleh Arman Avsaroglu selama pertandingan Argentina melawan Aljazair (3-0). Komentator NOS tersebut tampak sangat gembira setelah tiga gol yang dicetak Lionel Messi, yang membuat tamu tetap acara Vandaag Inside Oranje itu sangat kesal.

Avsaroglu berteriak kencang setelah gol-gol Messi pada pertandingan pertama juara bertahan di Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. “Messiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,” begitulah yang terdengar pada malam Selasa hingga Rabu dari ruang komentator.

Sehari kemudian, komentator yang antusias itu mendapat kritikan tajam dari Derksen. “Pria itu tentu saja berada di dalam ruang komentator. Di sampingnya ada komentator asal Amerika Selatan. Dia berpikir: ‘Aku juga akan melakukan itu.’ Tapi dia hanyalah parodi dari seorang komentator.”

“Kalau aku yang jadi bos di NOS, aku akan bilang: ‘Kamu pulang saja dengan penerbangan berikutnya. Dan tiga tahun pertama, kamu ditugaskan ke IJsselmeervogels.’ Dan yang lebih parah lagi, cuplikan itu juga ditayangkan di NOS Journaal. Jadi, aku sudah mendengar momen itu berulang-ulang sebanyak dua puluh kali,” kata Derksen dengan nada sinis.

Analis asal Grolloo ini memang tidak terlalu terkesan dengan para komentator Belanda. “Selain Jeroen Grueter, menurut saya kita tidak punya komentator sepak bola yang benar-benar bagus.”

Pembawa acara Wilfred Genee menyela dengan mengatakan bahwa ia juga menganggap Jeroen Elshoff sebagai komentator yang baik dan menggambarkan Wytse van der Goot sebagai ‘komentator terbaik di Belanda’.

“Ini juga soal selera. Ada komentator yang menurutmu lebih menarik daripada yang lain,” demikian Derksen menutup segmen tentang para komentator yang bertugas selama Piala Dunia.