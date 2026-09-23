Derksen menyerang Van Dijk yang "kekanak-kanakan" setelah melihat cuplikan konferensi pers

Johan Derksen menyaksikan konferensi pers Virgil van Dijk pada Rabu dengan penuh keheranan. Kapten tim nasional Belanda itu terlibat adu argumen dengan antara lain Valentijn Driessen, sesuatu yang membuat Derksen terkejut.

"Virgil, ini agak seperti tugas wajib ya? Kamu agak ketus hari ini. Biasanya kamu orang yang cukup menyenangkan," buka Driessen dalam sesi jumpa pers itu.

"Kadang ada hal-hal yang memang harus dikatakan. Saya tidak bisa terus-menerus hanya mendengarkan omelan itu sepanjang waktu," jawab Van Dijk. "Memangnya kamu juga tidak bisa bersikap terbuka saja? Jawabanmu sangat ketus," balas Driessen.

Derksen

"Dia selalu mendapat angin di punggung. Dan sekarang benar-benar terguncang, karena ada seseorang yang berani mengkritiknya. Dia tidak terbiasa dengan itu," buka Derksen dalam Vandaag Inside saat menganalisis konferensi pers Van Dijk.

"Tapi seseorang baru pantas disebut bintang kalau dia juga tidak kesulitan menghadapi hal seperti itu," pesan Derksen kepada bek tersebut. "Agak kekanak-kanakan kalau Van Dijk yang besar sampai kepikiran gara-gara beberapa kalimat yang tidak dia sukai."

Derksen juga kritis terhadap pemain berusia 33 tahun itu. "Dia sangat rapuh. Van Dijk harus punya empat orang di sekelilingnya, supaya dia bisa bermain seperti Beckenbauer."

"Beberapa tahun lalu saya mengatakan sesuatu. Lalu Van Dijk memutuskan bahwa tim nasional Belanda tidak lagi berbicara dengan VI. Itu sangat menyenangkan, karena tidak ada satu pun pesepakbola yang setelah pertandingan masih punya sesuatu untuk disampaikan. Hanya ocehan dan klise," demikian Derksen yang kritis.