Derksen mengkritik Van Dijk yang "kekanak-kanakan" setelah melihat cuplikan konferensi pers

Johan Derksen menyaksikan konferensi pers Virgil van Dijk pada Rabu dengan penuh keheranan. Kapten tim nasional Belanda itu terlibat adu mulut dengan antara lain Valentijn Driessen, sesuatu yang membuat Derksen heran.

"Virgil, ini sedikit tugas wajib ya? Kamu agak murung hari ini. Biasanya kamu cukup ramah," buka Driessen dalam sesi pers itu.

"Kadang ada hal-hal yang harus dikatakan. Saya tidak bisa terus-terusan hanya mendengarkan omelan itu sepanjang waktu," jawab Van Dijk. "Kamu juga bisa terbuka, kan? Kamu sangat ketus," balas Driessen.

Derksen

"Dia selalu mendapat angin di punggungnya. Dan sekarang benar-benar kehilangan arah, karena ada seseorang yang berani mengkritiknya. Dia tidak terbiasa dengan itu," buka Derksen dalam Vandaag Inside analisisnya soal konferensi pers Van Dijk.

"Tetapi Anda baru menjadi bintang jika Anda juga tidak kesulitan dengan hal seperti itu," pesan Derksen kepada sang bek. "Agak kekanak-kanakan bahwa Van Dijk yang hebat sampai kepikiran gara-gara beberapa kalimat yang tidak dia sukai."

Derksen juga kritis terhadap pemain bernama Dijk itu. "Dia sangat rapuh. Van Dijk harus punya empat orang di sekelilingnya agar dia bisa bermain sebagai Beckenbauer."

"Beberapa tahun lalu saya mengatakan sesuatu. Dan lalu Van Dijk memutuskan bahwa tim nasional Belanda tidak lagi berbicara dengan VI. Itu sangat menyenangkan, karena tidak ada satu pun pesepakbola yang masih punya sesuatu untuk disampaikan setelah pertandingan. Ocehan dan klise belaka," demikian kata Derksen yang kritis.