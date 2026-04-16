Derksen mengkritik klub Eredivisie dengan keras: 'Tentu saja itu tidak boleh, omong kosong!'

Johan Derksen menganggap konyol bahwa NAC Breda mengajukan gugatan singkat terkait pernyataan-pernyataan sebelumnya dari KNVB dalam kasus "pasporgate". Menurut tokoh utama acara Vandaag Inside, klub asal Brabant tersebut harus berhenti menggugat kekalahan 6-0 dari Go Ahead Eagles baru-baru ini.

NAC sebenarnya adalah klub yang memicu seluruh saga ini beberapa waktu lalu, setelah Dean James diduga bermain secara tidak sah dalam pertandingan antara Go Ahead Eagles dan NAC Breda (6-0). KNVB akhirnya memutuskan untuk tidak memberikan sanksi apa pun, namun pihak NAC Breda tampaknya tidak setuju dengan keputusan tersebut.

Klub tersebut mengajukan gugatan singkat pada Selasa setelah tidak puas dengan keputusan KNVB. NAC, yang saat ini berada di peringkat ketujuh belas di Eredivisie, masih berpendapat bahwa James tidak memenuhi syarat untuk bermain dalam pertandingan tersebut dan ingin melihat tindakan lebih lanjut.

''Mereka tidak boleh bersikap tidak sportif seperti itu,'' Derksen sama sekali tidak memahami ketidakpuasan NAC. ''Lihat, KNVB memang sering dikritik, tapi mereka pernah menghadapi masalah serupa dengan pemain yang bermain untuk Indonesia dan Curaçao. Mereka sebenarnya orang Belanda, tapi secara hukum mereka memiliki kewarganegaraan lain untuk sementara waktu.''

''Dan tidak ada yang tahu bagaimana mengatasinya. Dan NAC tidak boleh melampiaskan kegagalan mereka sendiri ke situ. Tentu saja tidak boleh curang. Omong kosong!'' Derksen kembali mengkritik keras sikap klub papan bawah asal Breda itu.

''Mereka tidak boleh bersikap tidak sportif dengan memanfaatkan hal itu. Menurut saya itu juga tidak pantas terhadap rekan-rekan dari Go Ahead. Dan silakan saja ke pengadilan sipil. Pengadilan itu akan mengikuti peraturan KNVB. Mereka sama sekali tidak ikut campur dalam hal itu,'' demikian Derksen menyimpulkan dengan nada tegas.

Pembawa acara Wilfred Genee menyebutkan bahwa sebelas klub di Eredivisie dan Keuken Kampioen Divisie menghadapi masalah yang pelik tersebut, dan bahwa 33 dari 34 klub menyetujui keputusan KNVB.