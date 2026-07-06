Fakta bahwa Sarina Wiegman disebut-sebut sebagai calon pelatih tim nasional baru membuat Johan Derksen tercengang. Pakar sepak bola asal Grolloo ini menilai pelatih tim nasional wanita Inggris saat ini sama sekali tidak cocok untuk peran tersebut.

“Menurut saya itu konyol, bodoh, dan naif,” kata Derksen dalam acara ‘Groeten uit Grolloo’ menanggapi usulan penunjukan Wiegman. “Tapi orang-orang ingin terlihat baik, dan mencari popularitas. Lihatlah betapa emansipatifnya saya ini.”

“Nyonya Wiegman ini memang tampil bagus bersama tim putri. Itu tidak akan saya sanggah. Tapi dia belum pernah berurusan dengan sepak bola level tertinggi,” kata Derksen menyoroti keberatannya yang utama. “Lihat saja, tim putri tertinggal dalam hal tempo, pemahaman teknis, teknik individu, dan taktik. Ini sama sekali tidak masuk akal.”

“Selama tim junior dari klub amatir biasa saja bisa mengalahkan tim putri, kita tidak boleh terlalu melebih-lebihkan sepak bola putri di Belanda. Wiegman sama sekali tidak bisa memahami bagaimana bekerja dengan pemain-pemain hebat yang unggul dalam berbagai hal. Dia sama sekali tidak bisa memahami hal itu.”

Derksen melanjutkan: “Akan sangat tidak bertanggung jawab dan menggelikan jika dia menjadi pelatih kepala timnas Belanda. Itu akan menjadi tamparan bagi para pelatih lainnya. Jika Wiegman bisa menjadi pelatih kepala timnas Belanda, maka setiap pelatih dari klub divisi ketiga pun bisa menjadi pelatih kepala.”

“Dan seorang pelatih kepala timnas Belanda harus memiliki status. Serta telah menorehkan prestasi baik sebagai pemain maupun pelatih. Mereka harus berhenti mengobrol omong kosong tentang Nyonya Wiegman,” tutup Derksen dengan gaya khas dan kritisnya.

Arne Slot adalah kandidat utama bagi KNVB untuk menggantikan Ronald Koeman. Hal ini dilaporkan oleh jurnalis Florian Plettenberg dari Sky Sports pada hari Senin mengenai manajer yang baru saja dipecat dari Liverpool tersebut.