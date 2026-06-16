Derksen menegur Kjeld Nuis setelah kritik tajam terhadap tim nasional Belanda

Johan Derksen tampil sangat tajam terhadap Kjeld Nuis pada Selasa di acara Vandaag Inside Oranje. Pemain skating papan atas tersebut berpendapat bahwa tim nasional Belanda bermain lambat saat melawan Jepang (2-2) dan bahwa pertandingan-pertandingan Piala Dunia lainnya jauh lebih cepat. Derksen sama sekali tidak setuju dengan kritik Nuis terhadap Oranje.

“Menurut saya, tempo permainannya cukup lambat,” kata Nuis saat menganalisis pertandingan pertama Belanda di babak penyisihan grup Piala Dunia. Komentar Derksen bahwa “tidak mungkin bermain sepak bola” melawan Jepang tidak dapat diterima oleh sang pemain seluncur es. “Saya memang bukan pakar sepak bola, tapi mengapa tidak mungkin bermain sepak bola melawan Jepang?”

Nuis juga tidak setuju dengan pernyataan bahwa para pemain Oranje kelelahan di fase akhir pertandingan pembuka melawan Jepang. “Saya mendengar komentator mengatakan bahwa tempo permainannya memang agak melambat. Tapi ini sudah menit ke-83. Kenapa harus sampai menit ke-83? Menurut saya, Anda harus bermain selama sembilan puluh menit. Jadi, pastikan Anda mampu melakukannya dan secara fisik siap menghadapinya.”

''Kamu bicara seperti pembalap sepeda,'' kata Derksen dengan heran setelah mendengarkan analisis Nuis tentang Oranje. ''Melawan pertahanan seperti Jepang, yang langsung bergerombol di belakang bola, kamu memang tidak punya ruang untuk memecah barisan mereka.''

Derksen juga mencatat bahwa Piala Dunia ini berlangsung setelah musim yang panjang dengan terkadang tiga pertandingan per minggu. “Dari segi kebugaran, para pemain itu tak terkalahkan. Hanya saja, hal itu tidak terlihat saat mereka bermain melawan Jepang.”

Belanda sempat berada di jalur untuk meraih kemenangan 2-1 atas Jepang, tetapi kehilangan dua poin di menit-menit akhir. Sabtu nanti, mereka akan memiliki kesempatan kedua melawan Swedia, yang di pertandingan pembuka berhasil mengalahkan Tunisia yang tampil buruk.