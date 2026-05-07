Derksen memiliki pandangan yang sangat jelas mengenai pengunduran diri Van Hooijdonk dari NAC Breda

Johan Derksen menanggapi pengunduran diri Pierre van Hooijdonk sebagai penasihat urusan teknis NAC Breda dalam acara Vandaag Inside. Menurut analis asal Grolloo ini, sangat wajar jika terjadi keretakan hubungan antara kedua belah pihak.

Van Hooijdonk menjelaskan keputusannya dalam sebuah pernyataan di situs klub. ''Saya mengambil keputusan ini dengan kesadaran bahwa saya selalu bertindak sesuai hati nurani demi kepentingan NAC. Meskipun saya merasakan kepercayaan dari STAK, Dewan Komisaris, dan manajemen, saya sampai pada kesimpulan bahwa di tengah kegaduhan dan suasana yang ada, saat ini yang terbaik adalah bertindak demi kepentingan NAC. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mundur dari peran saya sebagai penasihat."

''Dia telah menempatkan dirinya di luar sorotan. Itu pasti akan berujung pada masalah,'' keluh Derksen. ''Pria itu memiliki jabatan di NAC, namun hanya memperjuangkan kepentingan anaknya.''

''Dan NAC tertinggal tanpa sepeser pun. Dan anak itu, yang tidak tahu apa-apa dan gagal di mana-mana, pergi bermain sepak bola di luar negeri dengan membawa banyak uang. Itu benar-benar tidak bertanggung jawab sebagai karyawan NAC,'' Derksen tidak punya kata-kata baik untuk penasihat yang mengundurkan diri itu.

“Itu pasti akan berantakan. Dan dia tidak mengundurkan diri, dia hanya diusir. Opini publik, dengan semua spanduk di stadion, itu tentu saja mematikan,” demikian kesimpulan Derksen di akhir segmen tentang Van Hooijdonk.

“Secara profesional, saya tidak terlibat sama sekali,” tegas Van Hooijdonk pada Minggu di Studio Voetbal. “Saya tidak dihubungi oleh klub tempat dia bermain sekarang, sesuatu yang juga disarankan; saya tidak berbicara dengan siapa pun. Saya telah menunjukkan semuanya, seluruh komunikasi. Bagi saya, itu sangat jelas. Tapi tentu saja Anda bisa selalu menarik kesimpulan, karena saya memiliki peran sebagai penasihat.''

Minggu lalu, Van Hooijdonk mengecam tindakan Joost Blaauwhof, jurnalis Voetbal International, dan membagikan percakapan WhatsApp di X. “Seorang ‘jurnalis’ yang memiliki kepentingan lain selain mengungkap kebenaran,” sindir mantan penyerang tersebut.