Derksen memiliki pandangan yang sangat jelas mengenai pemecatan Van Persie di Feyenoord

Johan Derksen menganggap sangat wajar bahwa Robin van Persie dipecat oleh petinggi Feyenoord. Para direktur baru, Robert Eenhoorn dan Dévy Rigaux, setelah melakukan evaluasi, menyimpulkan bahwa lebih baik menunjuk pelatih kepala baru untuk musim mendatang.

''Saya merasa sangat bisa dimengerti dan tepat bahwa manajemen baru sama sekali tidak memiliki kepercayaan pada Tuan Van Persie,'' kata Derksen tanpa ragu-ragu mengenai kepergian pelatih Feyenoord tersebut dalam podcast Groeten uit Grolloo.

Analis asal Drenthe itu melanjutkan: ''Van Persie sebenarnya telah menunjukkan sepanjang tahun ini, seperti halnya saat di sc Heerenveen, bahwa dia tidak begitu cocok sebagai pelatih. Bahwa dia hanyalah pelatih pemula. Mereka berhasil melewati musim ini dengan menempelkan Dick Advocaat padanya. Dan jika sudah begitu, Anda tidak bisa lagi menganggap serius seorang pelatih. Apalagi jika dia membutuhkan asisten di belakang layar.''

''Selain itu, Van Persie memiliki masalah besar dengan para pemain,'' lanjut Derksen yang kritis dalam analisisnya tentang Van Persie sebagai pelatih Feyenoord. ''Dia telah menyebabkan Feyenoord mengalami kerugian finansial yang sangat besar. Sem Steijn adalah pembelian termahal, yang tampil fantastis di FC Twente. Nah, Van Persie sudah melihatnya setelah satu setengah pertandingan. Dia bahkan tidak diberi ruang untuk beradaptasi di De Kuip. Tak terbayangkan pula bahwa dia menjadi kapten.''

''Dan Quinten Timber harus menandatangani perpanjangan kontrak, kalau tidak dia tidak akan diturunkan lagi. Lalu ada bek kiri yang bermain di Inggris. Dengan semua tato itu, Hartman. Dia juga bisa dibilang melarikan diri dari Van Persie. "Jika kamu mengusir tiga pemain inti, maka kamu tidak cocok untuk Feyenoord," kata Derksen merujuk pada masalah yang dialami Van Persie dengan beberapa pemain dalam skuadnya.

''Pihak manajemen baru tidak percaya pada hal itu. Saya mengerti itu. Mereka telah menganalisis musim ini, dan ingin memulai dengan pelatih baru. Mereka mengincar orang Austria itu (Oliver Glasner, red.), yang tampil sangat baik di Crystal Palace. Meskipun saya tidak terlalu suka pelatih asing. Karena pelatih yang sekarang pindah ke FC Utrecht, Anthony Correia, dan pelatih NEC, Dick Schreuder, adalah kandidat ideal untuk posisi semacam itu," kata Derksen, yang sama sekali tidak menganggap Joseph Oosting cocok untuk Feyenoord.

''Dia terlalu kental nuansa daerah untuk klub itu. Feyenoord benar-benar klub kota besar, dengan sorotan media yang sangat besar. Maka, Anda harus sangat tangguh dalam menghadapi media agar bisa bertahan,'' tulis Derksen, yang mencoret Oosting—kandidat utama untuk bergabung dengan Go Ahead Eagles—dari daftar calon pelatih klub asal Rotterdam tersebut.