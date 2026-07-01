Johan Derksen menganggap Peter Bosz sebagai penerus ideal Ronald Koeman sebagai pelatih timnas Oranje. Kemungkinan pelatih PSV itu tiba-tiba hengkang cukup kecil, sehingga De Snor memilih opsi pelatih sementara.

Derksen sangat tidak percaya pada proses pencarian yang dilakukan oleh direktur sepak bola elit Nigel de Jong. “Saya sudah merasa cemas,” ujarnya dalam acara Vandaag Inside. “Karena saya sama sekali tidak percaya pada direktur teknis itu.”

“Dia akan menelepon Arne Slot. Tapi Slot pasti akan mengatakan bahwa dia bisa menghasilkan jutaan di klub-klub Eropa. KNVB tidak bisa bersaing dengan itu. Menurut saya, setelah Slot, Peter Bosz tetaplah kandidat impian. Hanya saja, dia sudah menandatangani kontrak dengan PSV,” tampaknya pelatih juara itu bukanlah opsi bagi asosiasi sepak bola.

Derksen melihat solusi bagi KNVB. “Tempatkan Ron Jans di sana selama dua tahun. Lalu, jadikan Bosz sebagai pelatih timnas untuk lima tahun ke depan. Kita harus berhati-hati agar tidak menempatkan orang yang salah di sana.”

“Jans adalah satu-satunya orang di Belanda yang memiliki wawasan dan pengalaman yang cukup untuk menangani posisi itu selama dua tahun ke depan. Dan saya rasa dia akan tertarik dengan tawaran itu,” kata Derksen sambil mengusulkan pelatih yang kini sudah pensiun tersebut.

Memindahkan Michael Reiziger dari Jong Oranje ke Oranje sama sekali tidak disetujui oleh Derksen. “Saya akan menganggap itu konyol. Reiziger menganggap dirinya sebagai pelatih hebat, tetapi belum pernah membuktikan kemampuannya sebagai pelatih mandiri. Anda harus memiliki pengalaman yang sangat kaya di tim nasional.”

Sarina Wiegman diusulkan oleh Youri dan Jan Mulder, tetapi menurut Derksen, itu juga bukan pilihan. “Jika Anda melihat bagaimana para wanita bermain sepak bola, Anda tidak akan pernah bisa melatih tim pria.”