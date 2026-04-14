Derksen khawatir pelatih akan mengalami 'kelelahan mental': 'Dia terus berteriak dan memaki-maki'

Johan Derksen memiliki pendapat yang tegas mengenai perilaku Robin van Persie di pinggir lapangan. Pelatih Feyenoord itu sangat marah kepada wasit Serdar Gözübüyük pada pertandingan Minggu melawan NEC (1-1) karena tidak adanya kartu merah untuk Philippe Sandler, dan perilaku tersebut sangat mengganggu De Snor.

Ayase Ueda berhadapan satu lawan satu dengan kiper Gonzalo Crettaz. Pemain Jepang itu mengontrol bola dengan cukup baik, dan kemudian disentuh oleh Sandler. Gözübüyük awalnya sama sekali mengabaikan insiden terjatuhnya Ueda. Hal itu memicu kemarahan hebat Van Persie di pinggir lapangan terhadap wasit dan VAR, yang berujung pada kartu kuning.

“Van Persie itu hampir mengalami serangan panik,” kata Derksen sehari kemudian di Vandaag Inside. “Dia hanya berdiri di sana mengumpat, berteriak, dan melompat-lompat di depan bangku cadangan. Dia sudah sama sekali kehilangan kendali.”

René van der Gijp menanggapi hal itu. ''Hal serupa juga terjadi di Inggris. Pasti ada tekanan besar pada para pelatih. Itu tak terhindarkan. Mereka akan bertindak semakin aneh. Dan kemungkinan tak ada yang pernah berkata: hei, duduklah sebentar. Tenanglah sebentar.''

“Tekanan itu kamu timpakan pada dirimu sendiri. Dan justru dari situ kamu harus menjauh, agar bisa menganalisis apa yang terjadi dengan lebih baik,” Valentijn Driessen ikut menyuarakan pendapatnya. “Baru mungkin kamu bisa melakukan sesuatu, agar tidak dihancurkan habis-habisan di menit-menit akhir.”

''Sepertinya ini semacam dorongan untuk membuktikan diri. Lihatlah betapa aku sibuk mengurusnya. Lalu sekali berhasil, dan kemudian pelatihlah yang mendapat pujian,'' kata kepala redaksi sepak bola De Telegraaf.