Derksen dan Van der Gijp sudah melihat pembelian gagal yang sangat mahal sejak sekarang: "Dia buruk, benar-benar buruk..."

Johan Derksen, René van der Gijp, dan Valentijn Driessen di Vandaag Inside melontarkan kritik tajam kepada rekrutan Feyenoord, Nacho Ferri dan Tjark Ernst. Penampilan pertama sang striker dan kiper bersama klub Rotterdam itu sama sekali tidak membuat ketiganya terkesan.

Di meja acara, tumit magis Henk Veerman saat FC Volendam menghadapi FC Dordrecht disinggung, setelah itu Driessen langsung membandingkannya dengan Ferri. “Veerman bisa langsung bermain di Feyenoord. Anak yang sekarang ada di sana, Ferri itu, sama sekali tidak bisa apa-apa,” ujar jurnalis De Telegraaf tersebut.

“Henk Veerman mencetak lebih banyak gol daripada Ferri,” lanjut Driessen. Ketika Van der Gijp bertanya tentang penampilan pemain pengganti terakhir sang striker, penilaian Driessen terdengar sangat menghancurkan: “Yang sepuluh juta itu. Dia benar-benar tidak bisa apa-apa. Dia bahkan tidak bisa berlari.”

Ferri didatangkan musim panas ini dari KVC Westerlo dengan nilai sembilan juta euro, angka yang masih bisa bertambah melalui bonus. Striker berusia 21 tahun itu sejauh ini tampil dalam tiga pertandingan Eredivisie untuk Feyenoord, semuanya sebagai pemain pengganti.

Ferri memang belum mendapat banyak waktu untuk menunjukkan diri: melawan Sparta Rotterdam ia bermain 19 menit, kontra SC Cambuur 23 menit, dan menghadapi ADO Den Haag 10 menit. Dalam tiga penampilan singkat sebagai pemain pengganti itu, ia belum banyak memberi kesan dan belum mencatatkan gol maupun assist.

Ernst juga mendapat kritik keras. “Kiper itu juga tidak bagus,” kata Van der Gijp, lalu Derksen menjawab: “Kiper itu benar-benar buruk.”

Ernst yang berusia 23 tahun direkrut musim panas ini dari Hertha BSC dengan nilai lima juta euro. Kiper asal Jerman itu menjadi starter dalam keempat pertandingan Eredivisie Feyenoord dan kebobolan enam gol.

“Dia punya hal yang sama seperti pada Drommel,” ujar Derksen. “Kalau dia menjatuhkan diri, dia tidak mendarat ke samping, melainkan ke perutnya. Dua bola ke sudut kiri itu dan dua kali dia jatuh ke perutnya di sudut kiri. Kamu harus memanjangkan badan.”