René van der Gijp dan Johan Derksen sama sekali tidak memahami arah yang ditempuh Ajax di bawah Jordi Cruyff. Dalam Vandaag Inside, aktivitas transfer klub Amsterdam itu mendapat kritik keras setelah hasil memalukan di kompetisi Eropa pada Kamis malam melawan Hajduk Split di Conference League.

Pembawa acara Wilfred Genee mengutip perkataan Valentijn Driessen, yang menyebut Ajax sebagai 'kumpulan pemain yang asal disatukan'. Van der Gijp kini bisa memahami penilaian itu. "Tiga bulan lalu, kami berbicara tentang Ajax dengan cara yang sangat berbeda. Saat itu kami semua berpikir: sekarang mereka akan menunjukkan hasilnya," kenang mantan pesepakbola tersebut.

Van der Gijp mengakui bahwa ia sudah ragu ketika banyak pemain baru didatangkan. "Dari semua rekrutan, sebenarnya saya hanya mengenal kipernya, Ter Stegen, Brandt, dan penyerang itu, Tolu. Soal yang lain, saya berpikir: mungkin saja mereka bagus, tetapi saya harus melihatnya dulu." Van der Gijp terutama sulit memahami keputusan untuk pertama kalinya menurunkan bek kiri berusia 18 tahun, Joffre Torrents, sebagai starter.

Namun, yang paling membuat Van der Gijp heran adalah besarnya wewenang yang diberikan kepada Cruyff di Ajax. "Setelah semua yang kalian alami bersama Mislintat, saya tidak mengerti mengapa sekarang kalian memberi Cruyff kebebasan penuh," katanya. Derksen pun setuju: "Kamu tepat sekali. Saya sama sekali tidak mengerti. Kalian punya pengalaman seburuk itu setelah memberikan seluruh kekuasaan kepada seorang pria Jerman yang tidak dikenal, dan sekarang kalian memilih seseorang berdasarkan nama belakangnya."

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Derksen menilai Cruyff belum cukup membuktikan diri untuk diberi tanggung jawab sebesar itu. "Ayahnya adalah sosok besar, tetapi Jordi sebenarnya belum menunjukkan sesuatu yang istimewa sejak kariernya sebagai pesepakbola berakhir. Ini seperti melangkah dalam gelap, dan kalian hanya berharap para suporter puas karena namanya Cruyff."

Van der Gijp juga merasa Ajax kekurangan orang-orang berpengalaman di sepakbola dalam organisasinya yang dapat mengoreksi penanggung jawab urusan teknis ketika diperlukan. Kebijakan transfer Ajax pun menimbulkan banyak pertanyaan bagi Van der Gijp, yang terutama tidak memahami kedatangan Viktor Tsygankov. "Kalian mencari pemain sayap yang berlari menusuk ke belakang pertahanan, dan mereka punya waktu dua bulan untuk itu. Lalu mereka mendatangkan Tsygankov, padahal dia sama sekali tidak melakukan itu dan selalu ingin menerima bola langsung di kakinya."

Keduanya juga tidak antusias terhadap Sofyan Amrabat: Derksen menyebutnya 'biasa-biasa saja'. Van der Gijp sebagian setuju, tetapi menilai gelandang itu mampu bersaing secara fisik. "Secara fisik, dia cukup kuat, tetapi kemampuan sepakbolanya memang terbatas," kata mantan pemain sayap kanan itu.

Sementara itu, Derksen mengkritik pilihan Cruyff terhadap pelatih Míchel Sánchez. "Saya langsung tahu Jordi akan membawa teman asal Spanyol. Kalau orang itu bekerja dengan luar biasa, saya akan ikut senang untuknya, tetapi sejauh ini kami belum mendapat kesan seperti itu. Dia sama sekali tidak mengenal sepakbola Belanda."