René van der Gijp dan Johan Derksen sama sekali tidak memahami arah yang ditempuh Ajax di bawah Jordi Cruyff. Dalam Vandaag Inside, aktivitas transfer klub Amsterdam itu pada musim panas mendapat kritik keras setelah hasil memalukan di kompetisi Eropa pada Kamis malam melawan Hajduk Split di Conference League.

Presenter Wilfred Genee mengutip perkataan Valentijn Driessen, yang menyebut Ajax sebagai "kumpulan pemain yang asal dikumpulkan". Van der Gijp kini bisa memahami penilaian itu. "Tiga bulan lalu, kami berbicara sangat berbeda tentang Ajax. Saat itu kami semua berpikir: sekarang mereka akan menunjukkan hasilnya," kenang mantan pesepakbola tersebut.

Van der Gijp mengakui bahwa ia sudah ragu ketika banyak pemain baru didatangkan. "Dari semua rekrutan, sebenarnya saya hanya mengenal kiper Ter Stegen, Brandt, dan penyerang itu, Tolu. Soal yang lainnya, saya berpikir: mungkin saja mereka bagus, tetapi saya harus melihatnya sendiri dulu." Van der Gijp terutama sulit memahami keputusan untuk menurunkan bek kiri berusia 18 tahun, Joffre Torrents, untuk pertama kalinya.

Namun, yang paling membuat Van der Gijp heran adalah besarnya kekuasaan yang diberikan kepada Cruyff di Ajax. "Setelah semua yang kalian alami bersama Mislintat, saya tidak mengerti mengapa sekarang kalian memberi Cruyff kebebasan penuh," ujarnya. Derksen pun setuju: "Kamu tepat sekali. Saya sama sekali tidak memahaminya. Kalian punya pengalaman yang begitu buruk setelah memberikan seluruh kekuasaan kepada seorang pria Jerman yang tidak dikenal, dan sekarang kalian memilih seseorang berdasarkan nama keluarganya."

Pertandingan berikutnya GRO Eredivisie 10.45 AJX

Menurut Derksen, Cruyff belum cukup membuktikan kemampuannya untuk diberi tanggung jawab sebesar itu. "Ayahnya adalah sosok besar, tetapi setelah kariernya sebagai pesepakbola, Jordi sebenarnya belum menunjukkan sesuatu yang istimewa. Ini langkah penuh ketidakpastian, dan kalian hanya berharap para suporter puas karena nama keluarganya Cruyff."

Van der Gijp juga merasa tidak ada sosok berpengalaman di bidang sepakbola dalam organisasi Ajax yang dapat mengoreksi penanggung jawab urusan teknis itu saat diperlukan. Kebijakan perekrutan pemain pun menimbulkan banyak pertanyaan bagi Van der Gijp, yang terutama tidak memahami kedatangan Viktor Tsygankov. "Kalian mencari pemain sayap yang melakukan lari ke belakang pertahanan lawan. Mereka punya waktu dua bulan untuk itu. Lalu mereka mendatangkan Tsygankov, padahal dia sama sekali tidak melakukan lari seperti itu dan selalu ingin menerima bola di kakinya."

Keduanya juga tidak antusias terhadap Sofyan Amrabat: Derksen menyebutnya "pemain biasa-biasa saja". Van der Gijp sebagian sepakat, tetapi menilai gelandang itu mampu bersaing secara fisik. "Secara fisik, anak itu memang punya kekuatan, tetapi kemampuan sepakbolanya memang terbatas," kata mantan pemain sayap kanan tersebut.

Sementara itu, Derksen mengarahkan kritiknya pada pilihan Cruyff terhadap pelatih Míchel Sánchez. "Saya langsung tahu Jordi akan membawa seorang teman dari Spanyol. Kalau pria itu bekerja dengan sangat baik, saya akan ikut senang untuknya, tetapi sejauh ini kami belum mendapat kesan seperti itu. Dia sama sekali tidak mengenal sepakbola Belanda."