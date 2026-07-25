"Saya senang karena di BVB kami tetap rapat menjaga barisan, sehingga tidak ada lagi yang bocor ke luar, karena begitu banyaknya informasi keliru dalam beberapa hari terakhir memang sudah sangat luar biasa," kata Book di sela-sela laga uji coba Dortmund di Düsseldorf pada Sabtu kepada Sky.

Book, yang menjabat sebagai direktur olahraga di BVB sejak Maret, sebelumnya ditanya soal upaya terhadap El Mala dan menegaskan, "bahwa kami tidak mengomentari pemain yang bukan pemain Borussia Dortmund."

Dengan "informasi keliru" itu, Book tampaknya merujuk pada banyaknya angka yang beredar seputar minat nyata runner-up tersebut terhadap top skor Köln musim lalu.

Sky melaporkan paket dari BVB dengan biaya transfer dasar sebesar 26 juta euro serta bonus hingga 16 juta euro, yang namun hanya setengahnya dinilai realistis untuk bisa dicapai. Menurut Bild , tawaran itu justru berada di angka tetap 34 juta euro plus bonus enam juta euro.

Namun, Köln disebut menginginkan 50 juta euro untuk pemain 19 tahun itu. Di kubu FC, yang saat ini tengah berada di pemusatan latihan di Kitzbühel bersama El Mala, mereka disebut tetap tenang meski dibanjiri kabar dan "masih terus tidak berbicara baik soal Borussia", tulis Geissblog, setelah mereka menolak tawaran pertama BVB karena dianggap tidak memadai secara finansial dan tidak terlalu terkesan dengan sikap Dortmund.

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Book menginginkan dua pemain ofensif

Apakah BVB akan terus berupaya mendatangkan El Mala atau tidak, itu masih harus dilihat, yang pasti Westfalen membutuhkan tambahan di lini serang, terutama di sektor sayap setelah kepergian Karim Adeyemi ke Barcelona.

"Tentu kami sebenarnya ingin sudah merekrut seorang pemain ofensif," kata Book pada Sabtu, tetapi mereka harus "memperhatikan hukum pasar dan mengikuti perkembangan waktu. Timing sangat menentukan dalam hal itu."

Lalu pria 40 tahun itu, yang dalam beberapa tahun terakhir punya andil besar dalam kebangkitan performa olahraga SV Elversberg, berbicara lebih spesifik: "Kami tahu apa yang kami inginkan. Itu adalah dua posisi ofensif." Namun, mereka ingin "melakukan hal yang tepat" dan di situ "bukan cuma soal kecepatan semata".

Dari Bundesliga, RB Leipzig juga disebut memiliki minat terhadap El Mala, tetapi seperti BVB tidak bisa atau tidak ingin memenuhi syarat finansial tersebut. Situasinya konon berbeda dengan AS Roma, yang menurut Geissblog siap mengeluarkan jauh lebih dari 40 juta euro untuk seorang pemain sayap kiri dan juga melirik ke Köln.