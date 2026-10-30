Pada hari Sabtu besok, Milan menghadapi Inter pada pekan kesepuluh Serie A, dalam sebuah duel yang menyimpan banyak angka dan statistik menarik, yang paling mencolok adalah semakin dekatnya Derby della Madonnina mencetak 500 gol sepanjang sejarah pertemuan kedua tim di kompetisi tersebut.

Menurut jaringan "Opta" yang berspesialisasi dalam statistik, Inter meraih jumlah kemenangan terbanyak atas Milan sepanjang sejarah Serie A, dengan catatan 70 kemenangan, serta mencetak 260 gol ke gawang lawannya tersebut, yang merupakan jumlah gol terbanyak yang pernah ia ciptakan melawan tim mana pun sepanjang sejarah kompetisi.

Sebaliknya, gawang Inter kebobolan 236 gol dari Milan, sebuah angka yang hanya dilampaui oleh gol yang ia terima dari Roma (237) dan Juventus (270).

Dengan total gol dari pertemuan kedua tim yang mencapai 496 gol, Derby della Madonnina bisa menjadi duel ketiga sepanjang sejarah Serie A yang mencapai 500 gol, setelah laga Inter melawan Roma (544 gol) dan Inter melawan Fiorentina (502 gol).

Pertandingan berikutnya MIL Serie A 15.45 INT

Milan berhasil mengumpulkan 18 poin dalam 9 pertandingan pertamanya di Serie A musim ini, jumlah yang sama persis dengan yang ia raih pada fase yang sama musim lalu. Namun, dalam 5 dari 6 musim sebelumnya di kasta tertinggi, Rossoneri meraih setidaknya 21 poin setelah 10 pertandingan pertama, sementara musim 2024-2025 menjadi satu-satunya pengecualian, setelah tim hanya mengantongi 17 poin.

Milan kalah dalam 4 dari 8 pertandingan terakhirnya di kandang pada Serie A, berbanding 3 kemenangan dan satu hasil imbang, yang merupakan jumlah kekalahan yang sama dengan yang ia alami selama 29 pertandingan sebelumnya di kandangnya, yang mana ia meraih 15 kemenangan dan 10 hasil imbang.

Rossoneri juga kebobolan 6 gol dalam 2 pertandingan terakhirnya di kandang, bertambah satu gol dibandingkan total yang diterima gawangnya selama 5 pertandingan sebelumnya.

Inter mencetak gol di setiap 19 pertandingan terakhirnya di Serie A, menjadikannya tim dengan rangkaian gol beruntun terpanjang di antara tim-tim yang saat ini berlaga di kasta tertinggi. Pertandingan terakhir di mana Nerazzurri gagal mencetak gol adalah melawan Milan, pada 8 Maret 2026.

Inter mencetak setidaknya dua gol dalam 16 pertandingan tandangnya di liga, sejak awal musim lalu, dan di antara lima liga top Eropa hanya Bayern Munich yang mengunggulinya dalam aspek ini, dengan mencetak setidaknya dua gol dalam 18 pertandingan, sementara Barcelona setara dengan Inter dengan catatan 16 pertandingan.

Inter dan Milan adalah dua tim satu-satunya di Serie A musim ini yang masing-masing memiliki pemain yang telah mencetak setidaknya 4 gol, yakni para penyerang Inter Marcus Thuram dan Lautaro Martinez, serta para pemain Milan Adrien Rabiot dan Alvadjo Cisse.

Hakan Calhanoglu telah bermain dalam 135 pertandingan di Serie A dengan seragam Milan antara tahun 2017 dan 2021, mencetak 22 gol dan memberikan 31 assist.

Gelandang Inter itu tidak berkontribusi dalam pencetakan gol apa pun selama 4 pertandingan terakhirnya melawan Milan di Serie A, setelah sebelumnya berkontribusi dalam 4 gol selama 5 pertemuan pertama, yakni dua gol, keduanya berasal dari tendangan penalti, dan dua assist.

Alvadjo Cisse, pemain Milan, mencapai gol keempatnya di Serie A pada usia 20 tahun 6 hari, setelah mencetak dua gol pada pertandingan sebelumnya. Jika ia mencetak gol kelimanya melawan Inter saat berusia 20 tahun 9 hari, ia akan menjadi pemain termuda ketujuh dalam sejarah klub yang mencapai jumlah gol tersebut, sekaligus menempati peringkat ketiga di antara pemain termuda yang meraih pencapaian ini di era penghitungan 3 poin untuk kemenangan, di belakang Alexandre Pato dan Stephan El Shaarawy.

Francesco Pio Esposito, yang berusia 21 tahun 125 hari, bisa menjadi pemain Italia termuda yang mencetak gol untuk Inter di derby Serie A pada era penghitungan 3 poin untuk kemenangan.

Di antara pemain Nerazzurri dari seluruh kewarganegaraan, yang mencetak gol di derby liga pada usia lebih muda darinya selama era ini hanyalah Obafemi Martins dan Ronaldo.

Milan meraih 3 kemenangan dalam 4 pertemuan terakhir melawan Inter di Serie A, berbanding satu hasil imbang, yang merupakan jumlah kemenangan yang sama dengan yang ia raih selama 16 pertemuan sebelumnya melawan rival abadinya, yang mana menyaksikan 4 hasil imbang dan 9 kekalahan.

Rossoneri menang dalam 2 pertandingan terakhir melawan Nerazzurri, tetapi ia belum pernah meraih 3 kemenangan beruntun atasnya sejak rangkaian empat kemenangan yang ia catat di bawah kepemimpinan Carlo Ancelotti antara tahun 2002 dan 2004.