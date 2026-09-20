Real Madrid menerima pukulan baru setelah kalah dalam derby ibu kota melawan Atletico Madrid, ketika jurnalis Guillermo Rai dari surat kabar "The Athletic" mengumumkan bahwa gelandang asal Uruguay, Fede Valverde, akan absen dari lapangan selama dua hingga tiga pekan akibat cedera pada pergelangan kaki kiri.

Menurut sumber tersebut, Valverde mengalami cedera saat menerima tekel dari pemain Korea Selatan Kang In-lee dalam laga derby itu, sebuah insiden yang memicu kontroversi luas selama dan setelah pertandingan, di tengah protes dari pihak Real Madrid atas tidak dikeluarkannya kartu merah untuk pemain Atletico tersebut.

Meski mengalami cedera, Valverde tetap bertahan di lapangan hingga akhir pertandingan, dan Jose Mourinho tidak memutuskan untuk menggantikannya.

Pemain itu diperkirakan akan memanfaatkan jeda internasional untuk melanjutkan pemulihan di Valdebebas, meski absennya dari daftar skuad timnas Uruguay belum dipastikan secara resmi hingga saat ini.

Cedera ini datang pada momen penting bagi Valverde, yang telah menjadi salah satu elemen utama dalam perhitungan Mourinho sejak awal musim, setelah tampil dalam 8 pertandingan, semuanya sebagai starter, dan memantapkan diri sebagai salah satu pemain lini tengah paling menonjol di Real Madrid.

Menurut laporan tersebut, Mourinho secara utama mengandalkan duet Valverde dan Aurelien Tchouameni di lini tengah, sehingga absennya pemain asal Uruguay itu pada periode mendatang menjadi tantangan baru bagi Real Madrid, yang kalah dalam derby dan kini tertinggal 6 poin dari Barcelona di puncak klasemen La Liga.