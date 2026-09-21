Para pemain Real Madrid meninggalkan Stadion Metropolitano Riyadh usai derbi ibu kota melawan Atletico Madrid dalam kondisi penuh kemarahan; akibat keputusan-keputusan wasit yang mereka anggap berdampak langsung pada jalannya pertandingan, terutama setelah tidak dikeluarkannya kartu merah untuk Cuti Romero dan Kang-in Lee menyusul dua tekel keras terhadap Jude Bellingham dan Federico Valverde.

Surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan bahwa kemarahan di dalam ruang ganti Real Madrid mencapai puncaknya setelah peluit panjang, setelah para pemain menilai bahwa kepemimpinan wasit diwarnai sederet keputusan kontroversial sepanjang pertandingan, yang paling menonjol adalah tidak turun tangannya wasit VAR untuk memanggil wasit lapangan meninjau tekel Kang-in terhadap kaki Valverde, meski pelanggaran itu terbilang keras.

Menurut surat kabar tersebut, situasi ini bukan satu-satunya yang memicu kegusaran para pemain Real Madrid, karena mereka juga memprotes tekel-tekel keras Baena terhadap Arda Guler, yang mereka anggap layak diganjar dua kartu kuning.

Namun dua momen yang paling memicu kemarahan di dalam tim adalah tekel Cuti Romero terhadap Bellingham, lalu injakan Kang-in pada kaki Valverde, dua insiden yang menurut para pemain layak diganjar kartu merah.

Dalam konteks ini, para pemain Real Madrid mengenang kembali insiden pengusiran Valverde pada derbi Maret lalu, ketika wasit Munuera Montero mengeluarkan kartu merah untuknya menyusul tekel terhadap Baena, dengan menilai bahwa pelanggaran yang dialami Valverde di hadapan Atletico kali ini jauh lebih jelas, sehingga menambah rasa kekecewaan mereka.

Dampak kemarahan itu tidak berhenti di ruang ganti, setelah Real Madrid memutuskan melarang para pemain dan anggota timnya memberikan pernyataan kepada media usai pertandingan, khawatir kondisi emosi yang memuncak berujung pada pernyataan yang bisa berbuah sanksi.

Suasana derbi sebelumnya telah diwarnai ketegangan sejak dini, setelah Antonio Rudiger dan Morten Hjulmand terlibat cekcok sengit di dalam terowongan menuju ruang ganti saat jeda pertandingan.

Anggota kedua tim pelatih turun tangan untuk meredakan situasi, sebelum insiden itu berakhir dengan pengusiran pelatih kiper Atletico Madrid Pablo Vercellone dan asisten Jose Mourinho, Pedro Machado, yang belakangan meminta maaf kepada Hjulmand, sehingga cekcok itu berakhir tanpa eskalasi yang lebih besar.

Kemarahan para pemain Real Madrid juga meluas ke keputusan-keputusan wasit yang terjadi pada laga-laga lain, karena mereka meyakini sejumlah keputusan menguntungkan Atletico Madrid dan Barcelona, dengan menunjuk pada dianulirnya gol Osasuna ke gawang Atletico, penalti yang diberikan untuk tim tersebut di Anoeta, di samping penalti yang didapat Barcelona setelah pelanggaran terhadap Lamine Yamal di hadapan Levante.