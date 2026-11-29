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Hitung-hitungan jelang Derbi Jeddah sudah dimulai lebih awal di kubu Al-Ittihad dan Al-Ahli, menjelang duel yang dinanti antara kedua tim pada 11 Desember mendatang dalam lanjutan pekan ke-15 Roshn Saudi League, setelah empat pemain terancam absen dalam laga besar tersebut akibat akumulasi kartu kuning.

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Pekan ke-14 menghadapkan keempat pemain tersebut pada ujian kedisiplinan yang berat. Masing-masing harus menghindari kartu kuning baru dalam laga berikutnya bersama timnya agar tidak mencapai kartu kuning keempat, yang berarti skorsing satu pertandingan. Hukuman itu akan membuat mereka tidak bisa tampil dalam derbi yang dinanti di Stadion Alinma, Kompleks Olahraga Raja Abdullah, Jeddah.

Arti penting laga ini tidak hanya terletak pada nilai kompetitif dan antusiasme suporternya. Pertandingan tersebut juga berlangsung pada momen krusial musim ini, sehingga kehilangan satu saja pemain inti sebelum laga bisa menjadi pukulan bagi rencana kedua tim pelatih, terlebih para pemain yang terancam itu mengisi posisi berbeda di masing-masing tim.

Dion Lopy dalam Bahaya, Trio Al-Ahli Juga Terancam

Menurut statistik situs resmi Liga Profesional Saudi, daftar pemain yang terancam skorsing mencakup pemain Al-Ittihad asal Senegal, Dion Lopy, serta trio Al-Ahli, yakni Valentin Atangana asal Senegal, Ziyad Al-Johani, dan Saad Balobaid.

Lopy telah mengoleksi tiga kartu kuning musim ini, yang ia terima dalam laga Al-Ittihad melawan Al-Fateh, Al-Nassr, dan Al-Hilal pada pekan keempat, kelima, dan kedelapan. Dengan demikian, ia harus menghindari kartu kuning saat menghadapi Al-Khaleej pada pekan berikutnya jika ingin tampil melawan Al-Ahli.

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Di kubu Al-Ahli, Atangana berada di ujung tanduk yang sama setelah menerima tiga kartu kuning dalam laga melawan Al-Diriyah, Al-Qadsiah, dan Al-Fateh. Sementara itu, Ziyad Al-Johani mendapat kartu kuning saat melawan Abha pada pekan kedua, melawan Al-Nassr dalam laga tunda pekan kesembilan, lalu melawan Al-Taawoun pada pekan ke-13.

Adapun Saad Balobaid mulai mengoleksi kartu kuning saat melawan Al-Riyadh pada pekan kelima, sebelum menerima dua kartu tambahan dalam dua laga terakhir melawan Al-Nassr dan Al-Taawoun. Ia pun kini hanya berjarak satu kartu kuning dari skorsing.

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Daftar tersebut juga mencakup bek Al-Ittihad, Hassan Kadesh, yang telah mengantongi tiga kartu kuning. Namun, kemampuannya untuk tampil pada pekan berikutnya masih diragukan karena cedera, sehingga situasinya berbeda dari nama-nama lainnya.

Al-Khaleej dan Al-Faisaly: Ujian Penentu Sebelum Derbi

Dua laga berikutnya akan menentukan nasib keempat pemain tersebut sebelum laga besar yang dinanti. Al-Khaleej menjamu Al-Taawoun pada hari Jumat di Stadion Pangeran Mohamed bin Fahd, Dammam, sementara Al-Ahli akan menghadapi Al-Faisaly di Stadion Kompleks Olahraga Pangeran Abdullah Al-Faisal, Jeddah.

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Di antara keinginan meraup poin dan menjaga kesiapan untuk derbi, para pemain yang terancam harus menyeimbangkan semangat bertanding dengan upaya menghindari risiko menerima kartu kuning baru.

Pekan ke-14 bisa menjadi tahap yang berpengaruh dalam persiapan kedua tim menuju laga besar ini, tidak hanya lewat hasil kedua pertandingan, tetapi juga dalam menentukan pemain yang akan tersedia bagi para pelatih dalam laga yang memiliki arti khusus bagi suporter Al-Ittihad dan Al-Ahli.