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Victor Osimhen Galatasaray 2026Getty
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Derbi Istanbul, Osimhen menggila: Galatasaray menang 2-1 atas Fenerbahce dan makin menjauh

Derbi Istanbul berlangsung malam ini pukul 19.30, dalam laga yang diramaikan banyak mantan pemain Serie A. Galatasaray menundukkan rival sekotanya, Fenerbahce, dalam derbi paling sengit di Turki, yang juga menampilkan sejumlah nama yang akrab bagi penggemar Serie A. Laga pekan kesembilan Süper Lig di RAMS Park, Istanbul, itu berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah berkat dua gol Osimhen yang tampil gemilang, sehingga gol Kahveci pada akhir laga menjadi sia-sia.


Itu merupakan gol kedelapan bagi pemain Nigeria yang pernah membela Napoli tersebut, sekaligus top skor Supe Lig. Tuan rumah melesat ke 22 poin dari sembilan pekan pertama, di depan tim kejutan Amedspor, sementara tim tamu tetap mengoleksi 16 poin.


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