5 Hal Istimewa Di Der Klassiker Bayern Munich Vs Borussia Dortmund

Der Klassiker banjir enam gol. Sesuai prediksi, laga di Allianz Arena, Minggu (7/3) dinihari, akan berjalan sengit dan penuh drama.

Publik tak lagi bicara soal siapa pemenang Bayern Munich versus Borussia Dortmund, melainkan sorotan tertuju pada dua sosok striker fenomenal beda generasi: Robert Lewandowski dan Erling Haaland.

Penampilan keduanya benar-benar membawa Der Klassiker edisi kali ini berada pada dimensi lain. Yang satu membuat hat-trick, yang satu lagi membuat brace kilat.

Berikut lima hal istimewa yang layak dibahas selepas kemenangan 4-2 The Bavarian atas Die Borussen.

Panggung pertandingan jadi milik Haaland di sepuluh menit pembuka, dengan brace anak muda 20 tahun itu membikin seluruh orang di Allianz Arena geleng-geleng kepala.

Meunier sempat menyia-nyiakan peluang emas untuk unggul 3-0, tapi sejurus kemudian Bayern memperkecil ketertinggalan jadi 2-1. Awalnya menggebrak, kemudian digebrak, Dortmund gagal mempertahankan ritme mereka. Bayern lantas menggila di paruh kedua untuk mencetak dua gol telat pemasti kemenangan. Parahnya, ternyata skuad Edin Terzic hanya memproduksi empat tembakan sepanjang 90 menit!

Bukan Bayern namanya jika mereka tidak bisa keluar dari lubang jarum. Setelah tertunduk 2-0, dalam sekejap mereka menaikkan level permainan untuk kemudian mengontrol pertandingan.

Tak perlu lagi menjabarkan betapa kontributifnya Lewandowski malam itu, tapi Leon Goretzka, Leroy Sane dan Alphonso Davies juga memainkan peran kunci dalam kebangkitan luar biasa skuad Hansi Flick. Kemenangan ini sekaligus memupuk konfidensi Bayern mempertahankan titel Bundesliga Jerman musim ini.

Anak Skandinavia itu memang berada di kubu yang kalah, tapi start impresifnya dengan torehan sepasang gol hanya dalam rentang sepuluh menit pembuka telah menghadirkan tantangan berat bagi sang rival Lewandowski dan Bayern. Perlu dicatat, pemain terakhir yang mampu menjebol gawang Bayern empat kali dalam semusim adalah Cristiano Ronaldo di edisi 2016/17. Sekarang, rekor mentereng ini diulangi Haaland!

4 - Erling #Haaland (@BlackYellow) scored 4 goals against Bayern in all comps 2020-21, the last player to score more than 4 goals against Bayern in a single season was Cristiano Ronaldo 2016-17 for Real Madrid (5 goals). Elite. #FCBBVB pic.twitter.com/j4JL0UCVoK