Klub Spanyol, Deportivo La Coruna, secara resmi mengumumkan berakhirnya keterikatan mereka dengan pemain Maroko, Mohamed Bouldini, pada bursa transfer musim panas saat ini.

Klub Spanyol itu menegaskan kepergian penyerang Bouldini dari skuad mereka, yakni sebelum berakhirnya kontraknya bersama tim, yang sedianya berlaku hingga 2028.

Bouldini sebelumnya bergabung dengan Deportivo La Coruna pada musim 2024-2025, datang dari klub Spanyol, Levante.

Di sisi lain, situs "Le Matin Sport" menyebutkan bahwa Raja Casablanca memasukkan nama penyerang Maroko, Mohamed Bouldini, ke dalam daftar opsi lini serang mereka pada bursa transfer musim panas, memanfaatkan statusnya yang menjadi pemain bebas transfer setelah pemutusan kontraknya dengan Deportivo La Coruna.

Bouldini yang berusia 30 tahun memiliki pengetahuan yang baik tentang atmosfer kompetisi Maroko, setelah meniti karier di jajaran Jeunesse Sportive Massira dan Raja Casablanca, sebelum mengenakan seragam Ittihad Tanger, kemudian menjalani pengalaman profesional di Portugal bersama klub-klub Oliveirense, Academica Coimbra, dan Santa Clara, lalu berpindah ke Spanyol tempat ia bermain bersama Fuenlabrada, Levante, dan Deportivo La Coruna, sebelum dipinjamkan ke Granada.







