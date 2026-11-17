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Dari Serie C ke La Liga tiga tahun lebih cepat dari rencana, Deportivo de A Coruna akhirnya kembali menjadi sorotan. Salah satu sosok di balik kebangkitan luar biasa itu adalah CEO Massimo Benassi, yang berbicara secara eksklusif kepada kami.

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Dari kebangkitan di lapangan hingga pembangunan proyek jangka panjang yang mencakup urusan di dalam maupun di luar lapangan. Deportivo de A Coruna baru-baru ini kembali ke La Liga setelah menanjak dari divisi tiga Spanyol ke kasta tertinggi, bahkan mencapai target itu beberapa tahun lebih cepat dari rencana awal. Massimo Benassi juga memegang peran penting dalam perjalanan tersebut. Ia adalah CEO klub asal Galicia itu, dan namanya, tentu saja, sangat lekat dengan Italia.

Berasal dari Pordenone, Italia, dan sudah lama menetap di Spanyol, CEO Depor itu memaparkan kepada Calciomercato dan Goal strategi klub, hubungannya dengan sepakbola Italia, keputusan transfer, serta investasi infrastruktur. Ia pun tidak menyembunyikan ambisi untuk terus berkembang, tetapi tetap berpijak pada kenyataan.

Kita mulai dari hal yang membuat penasaran fans Italia. Namanya bukan lagi Deportivo La Coruna seperti yang biasa kami sebut di Italia, melainkan Deportivo de A Coruna. Bisa Anda jelaskan perubahan ini dan alasannya? Apakah ini bagian dari proyek perubahan citra klub?

"Sebenarnya, ini berkaitan dengan keadaan yang sudah berlangsung lama. Kota ini sudah bernama demikian sejak sangat lama. Namanya A Coruna. Yang kami lakukan hanyalah mengadakan referendum di antara anggota klub dan pemegang tiket musiman. Mereka memutuskan nama klub menjadi Real Club Deportivo A Coruna agar selaras dengan nama kota. Partisipasinya luar biasa, dengan lebih dari 80 persen pemegang tiket musiman dan anggota klub memilih demikian. Jadi, menurut kami itu langkah yang tepat."

Bahasa Italia Anda sangat bagus, meski sekarang aksennya sedikit terdengar seperti orang Galicia... Bagaimana perjalanan Anda dari Pordenone hingga menjadi CEO klub yang kini kembali punya peran penting?

"Ya, saya dari Pordenone, tetapi sejak 2017 saya tinggal di Spanyol. Sayangnya, aksen saya sudah hilang sepenuhnya. Namun, saya bangga menjadi orang Italia. Kisah saya penuh dengan kerja keras, kurang tidur, dan banyak bepergian. Pada akhirnya, bisa dibilang kisah saya dan klub ini mirip."



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Kalian kembali ke level tertinggi setelah melewati tahun-tahun sulit. Apa proyek dan visi di balik kebangkitan ini?

"Kisah kami adalah kisah kerja keras. Ketika kami datang, klub ini berada di divisi tiga, setara dengan Serie C di Italia, dan dalam tiga musim kami kembali ke La Liga. Dalam rencana strategis kami, pencapaian itu ditargetkan pada 2029. Kami berhasil meraihnya tiga tahun lebih cepat. Kerja yang dilakukan dengan metode biasanya selalu membuahkan hasil."

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Selama beberapa tahun ini, kalian banyak merekrut dari Italia, bukan hanya di jajaran manajemen tetapi juga di sektor olahraga. Seperti apa hubungan Italia dengan Deportivo de A Coruna?

"Kami selalu mengikuti kompetisi di Italia dengan saksama. Jadi, bukan kebetulan jika dalam beberapa tahun terakhir kami merekrut pemain Italia seperti Quagliata dan Mulattieri tahun lalu, lalu Quagliata bertahan, dan kami mendatangkan Amatucci musim panas ini. Namun, perlu saya tekankan bahwa mereka semua memiliki karakteristik yang kami butuhkan dan sebelumnya tidak ada dalam skuad. Kami tidak merekrut mereka hanya karena mereka orang Italia. Saat merekrut pemain, kami tidak melihat paspornya.



Apakah kalian akan kembali melirik kompetisi Italia di bursa transfer?

"Saya akui, sebagai orang Italia saya senang memiliki mereka di skuad. Saya bangga dan senang bisa ikut membantu perkembangan pemain muda Italia di kasta tertinggi Spanyol. Ada banyak talenta di Italia yang menurut saya belum dimanfaatkan, dan mungkin masih bisa kami rekrut pada bursa transfer berikutnya. Italia punya talenta, dan selalu begitu. Secara historis, kami adalah bangsa yang inovatif, yang selalu mampu beradaptasi dan menemukan cara baru. Jadi, sepakbola Italia pun tentu penuh dengan talenta muda.



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Apakah targetnya terus berkembang dengan memperluas jangkauan hingga ke luar Italia?

"Ya, di tingkat internasional kami telah pergi ke Amerika Serikat, Meksiko, Argentina, Venezuela, Brasil, Inggris, dan Portugal. Musim panas ini kami memainkan dua laga persahabatan melawan Fiorentina dan Genoa di Italia. Kami juga menjalani pemusatan latihan di Coverciano. Jadi, Italia jelas negara yang penting bagi kami, dengan basis penggemar yang penting. Kami merasa Deportivo meninggalkan kenangan buruk bagi sebagian orang dan kenangan indah bagi yang lain (tertawa, merujuk pada kemenangan 4-0 atas AC Milan), dan itu sesuatu yang ingin kami ubah.

Di tim utama, pilihan kalian tampaknya cukup jelas: memadukan talenta muda dengan pemain bintang seperti Aubameyang dan Traoré, yang mungkin sudah lebih senior tetapi tetap penting...

"Ya, bisa dibilang sejak memulai pada 2023, kami menetapkan aturan internal untuk membangun tim dan skuad. Sebanyak 25 persen pemain tim utama berasal dari akademi kami, dan setidaknya separuh skuad terdiri dari pemain di bawah usia 26 tahun. Jadi, perpaduan pemain muda dan pemain berpengalaman adalah yang terbaik bagi kami. Musim panas ini Aubameyang, Traoré, dan Angelino datang. Gimenez dari Atletico Madrid dan Casado dari Barcelona juga datang. Meski Casado masih sangat muda, ia sudah bermain di divisi teratas La Liga selama tiga musim terakhir. Karena itu, penting bagi kami untuk membangun fondasi pemain muda yang bisa berkembang bersama klub, didampingi para pemain dengan segudang pengalaman internasional.

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Jadi, bisakah dikatakan target musim ini adalah kembali ke Eropa? Apakah itu sebuah impian atau masih terlalu dini? "Untuk target musim ini, kami punya 15 poin dan harus meraih 30 poin lagi. Jadi, targetnya 45 poin. Kami adalah klub yang, seperti selalu kami katakan, mengutamakan kerendahan hati. Kami datang dari divisi tiga dan tidak akan pernah melupakan tahun-tahun di Serie C. Kami harus berkembang, tetapi tetap berpijak pada kenyataan. Kami juga sangat betah di Spanyol. Klub ini memiliki salah satu proyek paling menarik di dunia sepakbola. Kami beruntung memiliki pemilik yang ingin berinvestasi bukan hanya di lapangan. Kami telah membangun pusat latihan baru yang praktis sudah selesai; tahap terakhirnya akan kami rampungkan dalam 11 bulan ke depan. Kami juga telah merenovasi stadion. Saya sungguh yakin proyek ini bisa memberikan banyak kebahagiaan pada masa depan."