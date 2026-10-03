Denzel Dumfries bukan penggemar periode jeda internasional yang lebih panjang, seperti yang ia tunjukkan dalam konferensi pers pada Sabtu. Pemain yang sudah 79 kali memperkuat tim nasional Belanda itu merasa format sebelumnya jauh lebih nyaman.

Dalam kondisi normal, dua pertandingan internasional dimainkan di setiap periode jeda internasional, tetapi kini ada empat laga dalam waktu singkat. UEFA menggabungkan dua periode jeda internasional pertama pada musim Nations League ini, sehingga para pemain internasional berada bersama tim nasional mereka selama hampir dua pekan.

Bagi Dumfries, hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Bek sayap kanan itu lebih menyukai jeda internasional yang lebih singkat, yang memungkinkannya untuk segera kembali ke klub.

“Setelah pertandingan, fokusnya adalah pemulihan,” kata Dumfries. “Tentu saja kami sudah terbiasa dengan itu dari klub kami. Memang ada sedikit kelelahan, tetapi kami harus menghormati jadwal.”

“Saya jelas bisa memainkan empat pertandingan, tetapi itu banyak. Saya bukan pendukungnya,” tegasnya.

“Anda cukup lama meninggalkan klub. Format sebelumnya menurut saya sedikit lebih nyaman, tetapi ya begitulah. Kami harus menghormatinya, tetapi saya lebih mendukung jeda internasional yang lebih singkat.”

Pelatih tim nasional Xavi Hernández sependapat dengan pernyataan Dumfries. “Saya setuju dengan Denzel bahwa empat pertandingan itu terlalu banyak. Mungkin Anda bisa memainkan tiga, tetapi bagi klub maupun tim nasional, dua pertandingan internasional sudah cukup.”