Denzel Dumfries tiba-tiba hampir mewujudkan transfer impiannya ke Real Madrid

Denzel Dumfries secara permanen pindah dari Inter ke Real Madrid, demikian dikonfirmasi oleh pakar bursa transfer Fabrizio Romano pada Selasa melalui X. Klub raksasa Spanyol tersebut memanfaatkan klausul pelepasan senilai 20 juta euro dalam kontrak Dumfries di Milan yang berlaku hingga pertengahan 2028.

Menurut Romano, Inter dan Real Madrid telah mencapai kesepakatan mengenai transfer bek kanan tersebut pada musim panas ini. Kini giliran Dumfries yang berusia 30 tahun untuk mencapai kesepakatan pribadi dengan klub tempat José Mourinho akan menjadi pelatihnya.

AS sebelumnya telah melaporkan bahwa Mourinho telah menyetujui kedatangan Dumfries. Hal ini membuat transfer bernilai jutaan euro dari pemain internasional Oranje tersebut semakin cepat terwujud.

Real Madrid telah lama mencari pengganti Dani Carvajal, yang akan meninggalkan klub setelah 22 tahun. Dumfries dengan cepat menjadi salah satu kandidat utama.

Pedro Porro juga disebut-sebut, namun bek kanan Tottenham Hotspur tersebut dikabarkan jauh lebih mahal. Dumfries sudah lama berada dalam radar Los Blancos dan kini sedang dalam perjalanan menuju Madrid.

Mourinho dilaporkan terkesan dengan perkembangan yang dialami Dumfries dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal pertahanan di Serie A. Di dalam Real Madrid, karakter profesional pemain internasional Belanda ini dan kemampuannya beradaptasi dengan berbagai gaya permainan juga mendapat tanggapan positif. Hal itu membuatnya menarik untuk peran langsung dalam tim.

Di Real Madrid, Dumfries akan bersaing dengan Trent Alexander-Arnold, yang bergabung dari Liverpool tahun lalu. Pemain asal Inggris itu juga bisa ditempatkan di lini tengah, seperti yang pernah terjadi di tim nasional. Thomas Tuchel, bagaimanapun, tidak membawanya ke Piala Dunia.

Berita ini muncul sehari sebelum pertandingan persahabatan timnas Belanda melawan Aljazair di De Kuip. Dumfries absen di Rotterdam karena skorsing dan akan digantikan oleh Mats Wieffer.