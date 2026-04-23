Dennis te Kloese untuk pertama kalinya menanggapi kepergiannya dari Feyenoord: 'Fondasi yang ada saat ini sudah bagus'

Dennis te Kloese akan meninggalkan Feyenoord per 1 Juli, demikian dikonfirmasi oleh klub asal Rotterdam tersebut menyusul pemberitaan sebelumnya dari berbagai media Belanda. Pejabat klub tersebut untuk pertama kalinya menanggapi keputusan bersama ini melalui siaran pers resmi.

Direktur utama, yang juga bertanggung jawab penuh atas kebijakan teknis di dalam klub, memilih untuk mencari tantangan baru.

Melalui situs web klub Feyenoord, Te Kloese menanggapi berita ini untuk pertama kalinya. “Saya akan terus bekerja keras dalam waktu dekat, karena saya ingin meninggalkan klub dalam kondisi sebaik mungkin. Namun, saya sudah bisa mengatakan bahwa saya benar-benar merasa terhormat dapat memimpin Feyenoord. Tentu saja tidak semuanya berjalan lancar, tetapi bersama semua rekan di klub, kami telah mengambil langkah-langkah besar.”

“Fondasi yang ada saat ini sudah kokoh. Saya berharap klub dan para pendukung dapat terus mengembangkan fondasi ini, antara lain dengan segera menyatukan diri dengan stadion setelah puluhan tahun penuh liku-liku.”

“Ke mana dan apa yang akan dibawa masa depan bagi saya dan keluarga saya, hanya waktu yang akan menjawabnya, tetapi bagaimanapun juga, saya akan selalu mengenang periode ini dengan bangga dan saya mendoakan kesuksesan bagi Feyenoord dan semua pendukungnya,” tutup Te Kloese.

Presiden Dewan Komisaris Toon van Bodegom, yang berada di bawah tekanan sebagai anggota Dewan Komisaris, juga angkat bicara dalam siaran pers tersebut. “Dennis telah memimpin Feyenoord dalam periode yang sangat dinamis dan membawa klub ke level finansial yang lebih tinggi dan stabil. Kontribusinya terhadap profesionalisasi dan kesiapan Feyenoord menghadapi masa depan sangat berharga.”

“Namun, upaya tersebut juga menuntut pengorbanan, demikian kami sepakati bersama. Oleh karena itu, kami sampai pada kesimpulan bahwa akan lebih baik bagi dirinya dan klub untuk segera mengakhiri kerja sama yang secara keseluruhan telah sukses ini,” kata Van Bodegom.

Feyenoord menghadapi tugas yang sangat berat. Seiring dengan hengkangnya Te Kloese, klub asal Rotterdam ini harus mencari kandidat yang tepat baik untuk posisi direktur umum maupun direktur teknis. Proses pencarian penggantinya telah dimulai.