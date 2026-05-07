Dennis te Kloese akan segera diperkenalkan sebagai direktur olahraga baru CF Monterrey, demikian dilaporkan ESPN. Pejabat berusia 51 tahun itu akan meninggalkan Feyenoord pada akhir musim ini, setelah mengabdi selama 4,5 tahun di klub tersebut.

Pada 23 April, Te Kloese mengumumkan kepergiannya dari Feyenoord. Direktur umum yang juga bertanggung jawab penuh atas kebijakan teknis di klub tersebut memilih untuk mencari tantangan baru.

Te Kloese telah menemukan tantangan tersebut di Monterrey. Ia akan menggantikan José Antonio ‘Tato’ Noriega dan akan bekerja sama erat dengan direktur teknis yang baru ditunjuk, Walter Erviti.

“Meskipun presentasi resmi masih ditunda, Te Kloese sudah terlibat penuh di balik layar dalam arah olahraga Rayados. Pejabat tersebut menjalin kontak intensif dengan Sebastián Luri, penasihat dewan direksi, dan dengan ‘td’ Erviti untuk merumuskan rencana musim depan,” kata ESPN.

Te Kloese harus segera menunjuk pelatih kepala baru di Monterrey. Nama Antonio Mohamed dan Matías Almeyda sering disebut-sebut di Meksiko.

Feyenoord menghadapi tugas berat. Akibat kepergian Te Kloese, klub asal Rotterdam ini harus mencari kandidat yang tepat baik untuk posisi direktur umum maupun direktur teknis.

Robert Eenhoorn adalah kandidat terkuat untuk menggantikan Te Kloese sebagai direktur umum. Feyenoord tampaknya juga mengincar kedatangan Dévy Rigaux (Club Brugge) sebagai direktur teknis.