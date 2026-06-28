Dennis te Kloese mendapat pujian besar setelah masa baktinya di Feyenoord: 'Dia melakukannya dengan luar biasa'

Dalam podcast De Telegraaf berjudul Kick-off, Valentijn Driessen tidak sependapat dengan Santiago Gimenez. Menurut Driessen, mantan direktur utama Feyenoord, Dennis te Kloese, telah melakukan kesepakatan yang luar biasa dengan menjual Gimenez ke AC Milan dengan harga yang sangat tinggi.

Dalam podcast tersebut, nama Gimenez segera menjadi topik pembicaraan. Mantan penyerang Feyenoord ini harus puas dengan peran cadangan di Piala Dunia kali ini dan masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti sebanyak dua kali. Secara total, ia hanya bermain selama 37 menit di Piala Dunia ini.

“Sayang sekali kita tidak melihatnya di lapangan, dan dia hanya duduk di bangku cadangan. Yah, dia masuk sebagai pemain pengganti. Dan di situ dia tampil bagus,” kata Driessen, yang tidak terlalu optimis dengan posisi penyerang.

“Di liga Belanda, performanya bagus, seru, dan menyenangkan. Kebetulan dia juga pernah sekali mengancam gawang Bayern München karena mereka lupa bertahan.”

"Tapi dia terlalu dilebih-lebihkan. Hal itu dilihat dengan tepat oleh Dennis te Kloese—yang, ngomong-ngomong, juga tinggal di dekat sini, di Monterrey. Dengan Gimenez, dia telah membuat kesepakatan hebat untuk Feyenoord, dengan mendatangkannya meskipun dia adalah seorang oportunis ulung," lanjutnya.

Gimenez didatangkan dari CD Cruz Azul pada musim panas 2022 dengan biaya enam juta euro dan dijual ke AC Milan pada musim dingin 2025 dengan harga lebih dari tiga puluh juta euro. “Bahwa mereka kemudian mendapatkan biaya transfer sebesar itu dari AC Milan, di mana menurut saya dia hanya bermain sekitar sepuluh kali dan orang-orang berpikir: ‘Ini seperti membeli kucing dalam karung’, sungguh luar biasa.”

Di AC Milan, karier Gimenez sejauh ini belum berjalan mulus. Terutama karena cedera, ia hanya mampu mencetak tujuh gol dalam 37 pertandingan dan musim ini baru mencetak satu gol.