Dennis te Kloese ditanya tentang keputusan terburuknya selama di Feyenoord dan menyebut satu rekrutan sebagai contoh

Dennis te Kloese akan mengakhiri masa jabatannya di Feyenoord musim panas ini. Dalam wawancara dengan Voetbal International, ia mengenang masa-masa di De Kuip, termasuk membahas langkah terbaik dan terburuknya sebagai direktur.

Menurut Te Kloese, langkah terbaik adalah bahwa Feyenoord selalu mempertahankan fokus pada sepak bola. “Selain itu, kami telah melakukan transfer yang bagus, tetapi juga beberapa yang kurang bagus dan buruk. Hal itu terjadi di mana-mana. Jika hasilnya bagus, hal-hal yang buruk akan sedikit tersamarkan.”

“Santiago Gimenez memang tidak murah, tapi tentu saja itu adalah kesepakatan yang sangat bagus dan kreatif. Mats Wieffer tampil bersama timnas Belanda pada Rabu lalu, dan dia harganya kurang dari satu juta euro. Awalnya banyak keraguan soal Hadj Moussa, tapi dia tentu saja belum menghabiskan tiga juta euro,” kata Te Kloese.

Tentang langkah terburuknya, dia harus berpikir lebih lama. Akhirnya dia berkata: “Agak tidak enak menyebut nama, tapi ambil contoh Luka Ivanusec. Kami sudah melihatnya tiga kali di tim nasional, termasuk di sini di De Kuip melawan Denzel Dumfries, yang sekarang pindah ke Real Madrid.”

“Dia sangat bagus, sangat lincah, Dumfries hampir saja tergelincir ke dalam terowongan. Lalu kamu berpikir: dia benar-benar punya potensi, kan? Dia memang pemain mahal. Kami menganalisis datanya, menjadikannya proses formal. Dia bukan sekadar pemain sembarangan yang saya pilih begitu saja.”

“Tepat sebelum kami merekrutnya, dia mencetak tiga gol dalam pertandingan play-off untuk lolos ke Liga Champions bersama Dinamo Zagreb, yang juga bukan tim sembarangan. Tapi di mana keputusan baik diambil dan kerja keras dilakukan, di situ juga keputusan buruk diambil. Atau keputusan yang setelahnya kamu berharap bisa dilakukan dengan cara lain atau lebih awal,” tutup Te Kloese.

Feyenoord merekrut Ivanusec dari Dinamo Zagreb pada 2023 dengan biaya sekitar delapan juta euro. Pemain Kroasia itu akhirnya tampil dalam 55 pertandingan resmi untuk tim asal Rotterdam tersebut, di mana ia mencetak 4 gol dan 7 assist. Musim lalu, ia dipinjamkan ke PAOK Saloniki, yang dapat membelinya secara permanen pada musim panas ini.