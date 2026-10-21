"Saya akan selalu memilih tipe pemain yang berbeda," kata Sammer dalam kapasitasnya sebagai pakar di Prime Video. Pria berusia 59 tahun itu lebih memilih pemain yang "sedikit lebih" berada "di pusat" permainan.

Sammer sengaja tidak menyebut nama. Penasihat BVB itu menegaskan bahwa pandangannya murni subjektif. "Namun, itulah cara saya berpikir. Karena itu, dalam sepakbola sering kali ada banyak jalan untuk mencapai tujuan," jelasnya. Meski begitu, Sammer tak bisa menahan diri untuk menyindir sedikit pemain favorit suporter tersebut: "Ketika saya melihat Deniz Undav dalam wawancara, saya berpikir: 'Apa yang ingin dia sampaikan kepada saya sekarang?'"

Namun, Sammer menganggap Undav "benar-benar autentik" dan yakin pemain berusia 30 tahun itu "diterima dengan sangat baik di tim ini". Hal itu "sangat bernilai", sehingga "sampai batas tertentu bisa dipahami" mengapa ia mengenakan ban kapten. Christoph Kramer menambahkan: "Saya juga rasa zaman sudah sedikit berubah. Maksud saya, sosok-sosok dengan karakter kuat yang ingin kita lihat sebagai kapten. Saya tidak tahu apakah sosok seperti itu masih banyak, dan apakah mereka selalu mendapat jaminan tempat di tim inti." Penyerang itu "memberi contoh lewat penampilannya", lanjut juara dunia 2014 tersebut: "Dan seperti yang dikatakan Matthias dengan tepat, ia juga sangat, sangat autentik. Itu juga penting bagi sebuah tim. Bukan berarti saya berkata: 'Wah, bagaimana mungkin dia bisa jadi kapten?!'"

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Terutama di Bundesliga, segalanya belum berjalan baik: Deniz Undav mengalami krisis gol

Undav mengambil alih jabatan itu pada musim panas dari Atakan Karazor setelah perjalanan Piala Dunia bersama tim nasional Jerman yang sukses baginya secara pribadi (tiga gol, dua assist). Karazor sendiri sudah tidak lagi menjadi pemain inti yang tak tergantikan pada musim sebelumnya. Dalam sepuluh pertandingan kompetitif sejak saat itu, Undav hanya mencetak satu gol. Namun, ia menyiapkan empat gol lainnya. Di Bundesliga, ia belum mencatatkan kontribusi gol.

Di liga, VfB sejauh ini memang menunjukkan wajah berbeda. Klub asal Swabia itu hanya mengumpulkan enam poin dari enam pertandingan pertama. Terakhir, mereka menelan kekalahan pahit 0-1 di kandang HSV. Masalah terbesarnya adalah penyelesaian peluang. Rekan Undav di lini serang, Ermedin Demirovic dan Dzenan Pejcinovic, juga belum menunjukkan ketajaman mereka di Bundesliga.

Situasinya sangat berbeda di Liga Champions. Berkat, antara lain, empat gol Demirovic, VfB kini mengoleksi tujuh poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Atletico, dalam laga yang sebenarnya bisa mereka menangi, terutama setelah Morten Hjulmand menerima kartu merah pada menit ke-64. Sementara itu, Pejcinovic mencetak hat-trick pada putaran pertama DFB-Pokal.