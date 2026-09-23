Ketika Jürgen Klopp mengumumkan skuad pertamanya pekan lalu, ia menyiapkan banyak kejutan. Total 16 debutan dipanggil pelatih timnas baru itu ke dalam skuad berisi 44 pemainnya - termasuk seorang pemain yang pada saat nominasi sudah lebih dari lima bulan tidak memainkan satu pertandingan pun: Serge Gnabry.

Pemain ofensif berusia 31 tahun itu mengalami cedera parah pada otot adduktor pada pertengahan April. Karena itu, ia bukan hanya melewatkan fase akhir musim bersama Bayern Munich dan Piala Dunia di Amerika Utara, tetapi juga pramusim serta awal musim. Gnabry baru menandai comeback-nya sehari setelah pengumuman skuad. Dalam kemenangan 7-0 atas Union Berlin, ia bermain selama 13 menit.

Fakta bahwa Klopp tetap menominasikannya untuk tim DFB jelas merupakan bentuk kepercayaan yang patut dicatat. Terlebih, bersama Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, dan Finn Dahmen, Gnabry bahkan menjadi satu dari hanya empat pemain yang diizinkan ikut sepanjang jeda internasional penuh.

Gnabry pernah dianggap sebagai simbol stagnasi dalam sepakbola Jerman

Bagi satu atau dua pemain yang tidak dipanggil, perlakuan khusus Klopp terhadap Gnabry yang dipadukan dengan beberapa alasannya menolak pemain lain mungkin menimbulkan keheranan. Deniz Undav tidak masuk karena menurut Klopp ia "belum benar-benar menemukan ritme musim ini". Meski mengalami masalah tendon Achilles, Undav setidaknya sudah memainkan enam pertandingan dan mencatatkan empat assist. Sementara itu, Leroy Sane, yang tampil di setiap laga kompetitif Galatasaray musim ini, disebut Klopp "belum benar-benar menjejakkan kaki dengan baik".

Keduanya memang belum benar-benar meyakinkan belakangan ini. Bahwa pelatih timnas tidak memanggil mereka dan lebih memilih menguji para pendatang baru yang masih segar bisa dipahami. Namun, Gnabry jelas lebih sedikit "menemukan ritme musim ini" dan lebih sedikit "menjejakkan kaki" dibanding Undav dan Sane. Ia tidak punya menit bermain dan secara fisik masih jauh dari 100 persen. Bedanya: tidak seperti dua pemain starter Piala Dunia yang kini diabaikan itu, Klopp tampaknya pada dasarnya punya keyakinan bahwa Gnabry bisa memainkan peran penting dalam awal baru tim DFB.

Tentu saja, Gnabry juga diuntungkan oleh fakta bahwa ia melewatkan Piala Dunia yang memalukan itu dan karena itu dipandang Klopp serta publik sebagai sosok yang lebih tidak terbebani. Padahal, pada usia 31 tahun, ia sebenarnya sudah berada di fase usia pesepakbola yang cukup lanjut. Faktanya, dalam skuad berisi 44 pemain itu, hanya kapten Joshua Kimmich (juga 31) dan penjaga gawang utama baru yang lama, Marc-Andre ter Stegen (34), yang lebih tua daripada Gnabry.

Secara keseluruhan, ini merupakan perkembangan yang patut dicatat dari Gnabry dalam beberapa waktu terakhir. Belum terlalu lama berselang, ia juga dikenal sebagai sosok yang terus menuai perdebatan. Di tim nasional, tetapi terutama juga di Bayern Munich. Terlalu mahal, terlalu rentan cedera, dan seterusnya. Mirip seperti Sane atau Leon Goretzka dan kadang bahkan Kimmich, Gnabry pernah dianggap sebagai simbol stagnasi dalam sepakbola Jerman.

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Serge Gnabry menjalani musim yang kuat bersama Bayern Munich

Pada musim semi 2025, ia masih dianggap sebagai kandidat untuk dijual di Bayern Munich. Namun kemudian nasib benar-benar berpihak kepadanya. Thomas Müller berpamitan ke Vancouver, Jamal Musiala mengalami cedera parah, dan klub Munich tidak ingin mengeluarkan uang untuk rekrutan baru yang mahal. Serge, kami punya satu tempat inti di posisi nomor 10 untukmu! Dan Gnabry memanfaatkan peluang tak terduga itu.

Ia mengumpulkan 21 kontribusi gol musim lalu dan memberi permainan tim Munich dimensi tambahan sebagai sosok bebas di antara Harry Kane, Michael Olise, dan Luis Diaz. Terutama di Liga Champions, ia menampilkan sejumlah performa luar biasa. Dalam kemenangan atas Paris Saint-Germain di fase liga, Gnabry memainkan babak pertama yang nyaris sempurna, sebelum ditarik keluar saat jeda akibat kartu merah Diaz. Ia juga bersinar di babak 16 besar melawan Atalanta Bergamo dan di perempat-final kontra Real Madrid. Di tengah-tengah itu, terjadilah sesuatu yang lama terasa tak terpikirkan: Gnabry menandatangani kontrak baru dengan Bayern Munich pada Februari (hingga 2028).

Baru cedera parah sesaat sebelum fase panas musim yang menghentikannya. Apa yang mungkin bisa terjadi di semi-final melawan PSG andaikan ada Gnabry dengan performa seperti saat duel fase liga kontra PSG?

Vincent Kompany: "Kami tidak lupa seberapa bagus dia"

Saat Gnabry dalam beberapa bulan terakhir bekerja untuk comeback-nya, persaingan di posisi andalannya di lini tengah ofensif justru makin ketat di Bayern Munich. Setelah Piala Dunia yang kuat, klub Munich merekrut Ismael Saibari dari PSV Eindhoven dengan biaya transfer 50 juta euro. Pada saat yang sama, Musiala belakangan kembali mendekati performa terbaiknya. Michael Olise dan Lennart Karl juga bisa bermain di tengah.

Ketika comeback Gnabry mulai terlihat saat melawan Union, pelatih Vincent Kompany menegaskan: "Kami tidak lupa seberapa bagus dia musim lalu." Jika Gnabry "kembali ke levelnya, semua pemain lain di posisi itu juga harus bagus", kata Kompany. "Maka Anda kembali punya dinamika persaingan positif. Itulah yang pada akhirnya kami inginkan."

Berkat kepercayaan dari Klopp, Gnabry kini berada dalam situasi nyaman karena ia bisa terus berjuang kembali di lingkungan tim nasional. "Bagi saya, ini nilai plus yang sangat besar karena dia membawa saya ikut dan saya bisa terus menjaga ritme di sana," kata Gnabry. Sangat mungkin ia juga menandai comeback-nya bersama tim DFB dalam salah satu dari empat pertandingan itu.