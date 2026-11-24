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Galatasaray menang 1-0 atas Aston Villa di kandang sendiri pada fase liga Liga Champions, Selasa. Hasil ini mengangkat klub papan atas Turki tersebut ke peringkat ke-13. Villa tetap berada di posisi ketujuh, dengan sembilan poin dari lima pertandingan, sama seperti Galatasaray.

Kedua tim cukup berimbang pada babak pertama. Taylor Harwood-Bellis mencoba mencetak gol lewat sundulan untuk Aston Villa, tetapi upayanya tidak menghasilkan gol pembuka di Istanbul.

Ian Maatsen terjatuh di kotak penalti beberapa menit setelah turun minum, tetapi wasit tidak menunjuk titik putih. Galatasaray mencari celah di pertahanan tim Inggris itu, meski tuan rumah belum menciptakan peluang besar.

Pertandingan tampak akan berakhir imbang tanpa gol. Namun, keadaan berubah pada menit ke-77. Deniz Gül mencetak gol untuk Galatasaray lewat sundulan setelah terjadi kemelut di depan gawang Aston Villa. Pemain pengganti itu cedera saat merayakan gol dan membutuhkan perawatan medis. Sang penyerang tidak perlu diganti.

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Gol itu menjadi pukulan berat bagi juara Liga Europa tersebut, yang sebelumnya pada musim Liga Champions ini mengalahkan Fenerbahçe 6-0. Waktu terus menipis bagi tim asuhan Unai Emery pada fase akhir pertandingan.

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Galatasaray ingin mengunci kemenangan dan nyaris melakukannya melalui Abdülkerim Bardakci. Namun, kiper Villa Zion Suzuki menjaga timnya tetap bertahan lewat penyelamatan gemilang atas tembakan keras tersebut.

Tim Turki itu bertahan pada menit-menit akhir dan mengamankan kemenangan penting 1-0. Hasil ini juga menjadi persiapan yang baik untuk laga besar melawan Besiktas Senin depan.

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Hasil ini mengecewakan Villa, yang pada Sabtu hanya bermain imbang 0-0 melawan Sunderland, tim papan bawah. Sabtu mendatang, mereka mendapat kesempatan baru di Liga Primer melawan Ipswich Town, tim yang terancam degradasi.