Timnas Arab Saudi menghadapi krisis cedera mendadak yang mengancam perjalanan sempurna mereka di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", hanya 48 jam sebelum laga krusial yang dinantikan menghadapi Qatar, pada Sabtu mendatang, dalam ajang babak semifinal yang digelar di kota Jeddah.

Menurut surat kabar "Al-Yaum" Arab Saudi, keraguan besar menyelimuti kemampuan tiga pemain inti untuk tampil dalam pertandingan Teluk tersebut, setelah cedera menerjang skuad Arab Saudi di waktu yang sangat sensitif.

Di puncak daftar pemain cedera adalah bek tangguh Hassan Tambakti, yang mengalami cedera pada otot betis, bersama gelandang Alaa Haji, yang mengalami cedera di bagian lutut, lalu bergabung pula Zakaria Hawsawi setelah ia mengalami memar parah di lutut juga, sehingga status trio itu untuk tampil menghadapi Qatar menjadi tanda tanya besar.

Cedera-cedera ini menjadi tantangan berat bagi tim pelatih timnas Arab Saudi di bawah pimpinan pelatih asal Yunani Georgios Donis, yang menemukan dirinya menghadapi ujian nyata untuk mencari alternatif yang tepat serta menyiapkan seluruh pemainnya dalam kondisi terbaik sebelum laga yang tak mengenal kompromi.

Status akhir trio tersebut diperkirakan akan ditentukan dalam beberapa jam ke depan, bergantung pada perkembangan kondisi kesehatan mereka dan sejauh mana respons mereka terhadap program pengobatan dan pemulihan intensif yang mereka jalani, sebelum keputusan akhir diambil mengenai pencantuman mereka dalam daftar pemain untuk pertandingan.

Timnas Arab Saudi berambisi melewati rintangan Qatar dan mengantongi tiket menuju babak final, berbekal moral tinggi setelah memuncaki Grup Satu dengan nilai sempurna 9 poin, dalam perjalanan yang mereka harapkan dapat merebut kembali gelar Teluk di hadapan pendukung mereka di Jeddah.



