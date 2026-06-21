Dengarkan dan nikmati kembali komentar siaran radio pada pertandingan Tim Nasional Belanda vs Swedia: 'Jauh lebih seru daripada di TV!'

Tim nasional Belanda mencatatkan hasil gemilang pada Sabtu malam di Grup F Piala Dunia dengan mengalahkan Swedia dengan skor telak (5-1). Jutaan pendukung terpaku di depan layar televisi dan menyaksikan Oranje membenahi keadaan setelah hasil imbang yang mengecewakan melawan Jepang pada pertandingan grup pertama. Laporan mendetail mengenai pertandingan Piala Dunia ini juga disiarkan secara luas di radio, dan hal itu jelas disambut baik.

Selama Piala Dunia ini, NOS telah menerima banyak kritik dari para pendukung Oranje di media sosial. Beberapa komentator melakukan kesalahan dan hal itu tidak luput dari perhatian, namun Jeroen Elshoff, yang menjadi komentator radio untuk pertandingan Belanda melawan Swedia di NPO Radio 1, justru mendapat banyak pujian.

Dengan penuh semangat, ia melaporkan kelima gol yang dicetak Belanda. Di bawah cuplikan siaran radio yang dibagikan NPO Radio 1 di Instagram, pun bermunculan banyak komentar positif.

"Komentar ini jauh lebih baik daripada di TV," tulis seseorang. Seorang lainnya menanggapi: "Komentar yang luar biasa, bisakah NOS di TV juga seperti ini? Pada pertandingan berikutnya, saya akan menyalakan radio dan mematikan volume TV!"

DJ 3FM Barend van Deelen juga ikut bersuara. Penilaiannya singkat namun tegas: “Ahli sejati!”

Elshoff sebelumnya bertugas sebagai komentator pada final Piala Dunia 2018 dan 2022. Selama turnamen final kali ini, peran tersebut diemban oleh Jeroen Grueter.

Pertandingan grup terakhir Belanda dijadwalkan pada malam hari dari Kamis ke Jumat. Tim asuhan pelatih kepala Ronald Koeman akan bertanding pada pukul 01.00 melawan Tunisia, yang telah tersingkir setelah mengumpulkan nol poin dari dua pertandingan.



