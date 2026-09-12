Federico Valverde kembali menghadapi Rayo Vallecano, tim yang menjadi lawan dalam laga terakhirnya di posisi bek kanan bersama Real Madrid, dalam sebuah babak yang menjadi titik akhir dari krisis yang dialami tim selama era Xabi Alonso.

Pertandingan hari Sabtu membawa kenangan khusus bagi pemain asal Uruguay itu, yang beralih dari ketidakpuasan atas posisinya menuju kestabilan penuh di tempat alaminya di lini tengah, hingga kini menjadi salah satu elemen terpenting dalam perhitungan Jose Mourinho, menurut laporan yang dipublikasikan surat kabar "Marca".

Awal krisis

Kisah ini bermula dari badai cedera yang menerpa Real Madrid, ketika Alonso mendapati dirinya terpaksa mengandalkan Valverde di posisi bek kanan, di tengah absennya Dani Carvajal dan Trent Alexander-Arnold.

Pemain asal Uruguay itu awalnya menerima tugas tersebut dengan berat hati, tetapi ia sampai pada titik di mana kesabarannya habis, hingga krisis meletus jelang pertandingan melawan Kairat Almaty di Liga Champions Eropa, ketika ia berbicara terus terang mengenai penderitaannya bermain di lini belakang.

Valverde berkata dalam konferensi pers: "Saya tidak terlahir untuk bermain sebagai bek, dan saya tidak tumbuh belajar bermain di posisi ini. Karena keadaan darurat, saya mendapati diri saya bermain di sana."

Pernyataannya memicu reaksi cepat dari Alonso, karena Valverde duduk di bangku cadangan pada pertandingan berikutnya, sementara Asensio yang mengambil alih peran di posisi bek.

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Malam di Kazakhstan

Segalanya berubah menjadi bahan pembicaraan di dalam tubuh Real Madrid, dan sorotan tertuju pada Valverde saat sesi pemanasan sebelum pertandingan di Kazakhstan.

Pemain asal Uruguay itu tampil dengan ekspresi dingin, meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, dan bahkan tidak turun sebagai pemain pengganti, dalam satu-satunya pertandingan Liga Champions Eropa sepanjang musim yang tidak diikutinya.

Hal itu menjadi pengecualian dalam sebuah musim yang selama itu Valverde ikut ambil bagian di semua pertandingan lainnya, termasuk laga saat ia mencetak hat-trick ke gawang Manchester City.

Akhir tugas

Seiring datangnya Alvaro Arbeloa ke kursi pelatih pada bulan Januari, ketergantungan pada Valverde di posisi bek mulai berkurang secara bertahap, hingga ia menjalani pertandingan terakhirnya di posisi tersebut melawan Rayo.

Total penampilannya sebagai bek kanan mencapai 16 pertandingan, sebelum babak dalam kariernya ini ditutup, meski dampak dari pengalaman tersebut butuh waktu untuk menghilang.

Valverde telah menjalankan perannya atas dasar loyalitas terhadap seragam Real Madrid, tetapi ia tidak pernah menyembunyikan di posisi mana ia merasa dirinya sebagai pesepak bola dalam arti yang sesungguhnya.

Mourinho mengembalikannya

Situasi berubah total di bawah Mourinho.

Valverde kembali ke posisi alaminya di lini tengah, dan menjadi salah satu pilar terpenting pelatih asal Portugal itu, setelah selalu tampil sebagai starter di semua pertandingan musim ini hingga saat ini.

Mourinho tidak sekadar mengembalikannya ke lingkungan yang ia sukai, tetapi juga memberinya kepercayaan yang jelas sebagai salah satu tiang proyeknya, hingga sang pemain tampil dengan wajah yang benar-benar berbeda dari sosoknya ketika dipaksa bermain sebagai bek.

Valverde bahkan hadir dengan kuat di level ofensif, setelah mencetak sebuah gol ke gawang Inter, untuk menegaskan nilainya di dalam sistem baru Real Madrid.

Rekonsiliasi dengan Tchouameni

Dalam konferensi pers terbaru, Mourinho berusaha mengakhiri segala keraguan mengenai hubungan antara Valverde dan Aurelien Tchouameni, setelah perselisihan yang terjadi di antara kedua pemain pada musim lalu.

Pelatih asal Portugal itu berkata: "Mereka sendiri yang melakukan segalanya, dan saya tidak melakukan apa-apa. Kalau saja saya tiba di ruang ganti tanpa mengetahui apa pun, saya pasti mengira mereka berdua adalah sahabat karib."

Ia menambahkan: "Ketika saya datang, dan Tchouameni kembali dari Piala Dunia, saya cermat untuk mengetahui apakah saya perlu turun tangan dan memerankan peran juru damai, tetapi saya tidak melakukan apa-apa. Seluruh pujian layak diberikan kepada para pemain."

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