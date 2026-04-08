Salah satu kreator konten memicu gelombang kemarahan di kalangan fans Real Madrid, setelah ia memotong rambut salah seorang penonton di tribun Stadion “Santiago Bernabeu”, saat laga tim menghadapi Bayern Munich pada leg pertama perempat final Liga Champions Eropa.

Pada menit-menit krusial pertandingan, ketika Los Blancos berupaya menyamakan kedudukan melawan tim Bavaria, tampak dua suporter di tribun tidak peduli dengan jalannya laga, yang berakhir dengan kemenangan Bayern (2-1) di ibu kota Spanyol.

Alih-alih menyaksikan jalannya pertandingan, keduanya memutuskan memanfaatkan momen untuk membuat konten, di mana salah satunya—seorang tukang cukur yang mengejar ketenaran—memotong rambut yang lain di dalam tribun.

Tukang cukur tersebut, seorang warga Inggris yang tinggal di Gibraltar dan memiliki sekitar 1.200 pengikut di “Instagram” dengan nama Nogz_barbers, berusaha memanfaatkan ajang besar itu untuk mendapatkan promosi cepat bagi dirinya.

Meski Bayern Munich meraih kemenangan penting, momen ini memicu perdebatan luas di media sosial. Video itu beredar masif dan menuai kritik tajam dari para penggemar.

Jaringan RMC Sport Prancis melaporkan bahwa salah seorang suporter menyebut adegan tersebut “menjijikkan”, sementara yang lain menilai tindakan itu menghalangi pandangan sebagian penonton di stadion.

Insiden ini juga memunculkan pertanyaan tambahan, yang paling menonjol: bagaimana tukang cukur itu bisa membawa alat cukur ke tribun?

Kejadian ini mencerminkan fenomena yang kian meningkat, yakni kehadiran sebagian influencer ke stadion demi mencari momen kontroversial atau “tren”, sekalipun mengorbankan suasana pertandingan.

Beberapa pekan lalu, Stadion “Santiago Bernabeu” juga mengalami kejadian serupa, ketika seorang penggemar Real Madrid mengeluhkan adanya “kreator konten di TikTok yang berteriak sepanjang pertandingan”, saat tim meraih kemenangan besar atas Elche di Liga Spanyol.

Baca juga:

